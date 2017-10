Google Plus

Bale sofre nova lesão na panturrilha e desfalca País de Gales nas Eliminatórias

E a sina de lesões segue para Gareth Bale. A Sky Sports e o Marca confirmaram na manhã desta terça-feira (3) que o atacante do País de Gales e do Real Madrid sofreu mais uma lesão na panturrilha e será desfalque dos galeses para os importantíssimos jogos contra Geórgia e Irlanda pelas Eliminatórias à Copa do Mundo 2018.

A lesão do camisa 11 já era esperada, tendo em vista que o próprio não participou do duelo contra o Espanyol no último domingo (1º) por conta de um desconforto na região. Após o primeiro treino da sua seleção nesta segunda-feira (2), Bale voltou a sentir a panturrilha, foi examinado pela direção e abandonou a concentração depois da confirmação de uma nova lesão.

Vale lembrar que a nova contusão aconteceu na partida contra o Borussia Dortmund no meio da semana passada, pela Uefa Champions League, quando o atacante foi substituído no segundo tempo. Após o jogo, Zinédine Zidane havia dito que não era uma lesão e o atleta estaria bem, mas, pelo visto, o francês estava errado.

A panturrilha vem "atormentando" Bale faz um tempo, já que é a contusão mais "comum" do jogador desde que chegou ao Real Madrid. Ao total são 13 contusões com o uniforme merengue e mais de 250 dias que esteve fora dos gramados se juntarmos todas as lesões.

Bem provável que o galês será examinado mais de perto quando retornar ao Madrid para o tratamente, já que ainda não existe um tempo estimado para seu retorno, mas é provável que ele desfalque os blancos na próxima rodada do Campeonato Espanhol e da Champions League.