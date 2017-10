Espanha x Albânia AO VIVO online pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018 (0-0)

Google Plus

No jogo do primeiro turno, deu Espanha, que venceu por 2 a 0, com gols de Diego Costa e Nolito. Os dois jogadores que marcaram na partida não foram convocados.

+ Espanyol faz apelo público sobre situação na Catalunha

O ex-jogador Christian Panucci, técnico da Albânia, também falou sobre o embate: "Tentaremos fazer um jogo sério e não ser vítimas. Temos muito respeito pela Espanha, mas tentaremos incomodar. Jogaremos com humildade e seriedade e veremos o que acontece”. “Quero vencer para que meus jogadores tenham uma noite inesquecível. É um jogo para a história de Albânia, é muito difícil, mas no futebol nunca se sabe”.

Julen Lopetegui, treinador da Fúria, comentou sobre a partida: “Foi muito difícil ganhá-los no último jogo e veremos se conseguimos vencer de novo. Estamos pensando no estilo que podemos usar e precisamos estar preparados".

+ Jogadores da seleção e personalidades espanholas falam de episódio envolvendo Piqué

Vale lembrar que a partida será tensa pelos problemas extracampo envolvendo a seleção espanhola, por conta do referendo envolvendo tudo sobre uma separação da Catalunha, o que acabou chegando no elenco, caindo, principalmente, em cima do zagueiro Gerard Piqué.

Muito perto da Rússia, uma vitória pode classificar a seleção espanhola, enquanto a Albânia não tem mais chance de sequer chegar a repescagem.

Olá a todos que acompanham a VAVEL Brasil! À partir de agora fique com tudo do confronto entre Espanha e Albânia pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018. A bola rola às 15h45 e você acompanha tudo conosco.