Espanha mantém alto ritmo, vence Albânia e garante vaga na Copa do Mundo

INCIDENCIAS: partida válida pela 9ª rodada das eliminatórias para copa do mundo 2018, realizada no estádio José Rico Pérez, em alicante, espanha

A Rússia é logo ali. Nesta sexta-feira (6), a Espanha recebeu e não deu chances para a Albânia, pela penúltima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2018. Dominando desde o início, os espanhóis venceram por 3 a 0, com gols de Rodrigo Moreno, Isco e Thiago.

Com este resultado e o empate da Itália em casa com a Macedônia, a Espanha está garantida na Copa do Mundo 2018, não conseguindo mais ser alcançada. Na última rodada, que não valerá, de forma literal, mais nada, a Espanha visita Israel, enquanto a Albânia recebe a Itália. As duas partidas serão realizada nas próxima segunda-feira (9), às 15h45.

Espanha dá show e abre três de vantagem

Como esperado, a Espanha teve um início de jogo bem melhor e com muito mais volume de jogo em Alicante. A Albânia até tentava chegar, buscando um erro da Fúria ou chegadas em velocidade pelas laterais. A primeira grande chance foram dos donos da casa, quando Isco recebe na direita, cruzou e Rodrigo Moreno cabeceou para fora.

Mas na segunda boa oportunidade que teve, o atacante do Valencia não desperdiçou. Após troca de passes na entrada da área, característica da sua filosofia, a bola chegou na entrada da área para Isco, que tocou de primeira na área para Rodrigo Moreno, que dominou e finalizou de canhota, bonito, caindo, fazendo um lindo gol e colocando os espanhóis na frente: 1 a 0 Espanha.

Rodrigo comemorando seu gol | Foto: Denis Doyle/Getty Images

E não demorou muito para o garçom virar artilheiro. Poucos minutos depois, os espanhóis conseguiram ampliar, e no estilo Espanha de jogar, quando a bola chegou na direita para Odriozola, que passou para Silva e o camisa 21 tocou de primeira para Koke, que achou Isco na área e o meia do Real Madrid soltou uma bomba, no alto, ampliando a vantagem: 2 a 0 Espanha.

Só que o show estava apenas começando em Alicante. Instantes após o segundo, saiu o terceiro tento espanhol, quando Silva deu grande passe em profundidade para Odriozola, que foi até o fundo, cruzou e Thiago apareceu como um foguete na área para cabecear e marcar mais um para os donos da casa: 3 a 0 Espanha. Depois disso, os donos da casa perderam algumas outras chances e o primeiro tempo terminou mesmo na tranquila vitória por 3 a 0.

Chances para os dois lados, mas placar inalterado; Espanha garante vaga na Copa

Foto: Jose Jordan/AFP/Getty Images

O segundo tempo começou da mesma forma, com a Espanha buscando marcar mais e mais. Logo no início, duas boas chances. A primeira veio após cruzamento de Alba, quando Koke cabeceou completamente livre, mas Berisha defendeu. Depois foi a vez de Rodrigo Moreno, que recebeu livre, saiu cara a cara com Berisha, mas o arqueiro albanês fez mais uma boa intervenção.

Depois de um tempo, a Albânia começou a chegar melhor à frente, tanto que teve duas ótimas chances quase que em sequência. A primeira veio com Sadiku, que aproveitou cruzamento da direita e cabeceou no travessão. Depois foi a vez de Latifi girar bem e finalizar para defesa de De Gea. Na sobra, Sadiku chegou de trás e mandou de primeira, mas por cima do gol.

Na parte final da partida, a Espanha ficou bem mais tempo com a bola após tomar dois sustos em sequência. Os comandados de Julen Lopetegui até conseguiram chegar, mas nada comparado ao primeiro tempo, tendo em vista que um esforço maior não eram mais tão necessário, e a partida ficou mesmo no 3 a 0 com a Fúria garantido vaga para a Copa do Mundo.