Com problema no coração, Carvajal segue sem previsão de retorno aos gramados

Foto: Carla Cortés/VAVEL

Dani Carvajal ficará de fora dos gramados por pelo menos dois meses. Segundo noticiou o jornal espanhol El País, o Real Madrid nem mesmo quis estipular uma data para o retorno do atleta. Sem maiores detalhes sobre o problema, nem Dani nem os especialistas médicos dão com certeza um período exato de tratamento.

O lateral-direito contraiu uma pericardite - inchaço e irritação da membrana que envolve o coração – e está afastado das atividades físicas sem previsão de volta. Alguns jornalistas próximos ao clube merengue acreditam que oito semanas são suficientes para total recuperação, enquanto outros falam em tempo indeterminado. Podendo ser comparada a um ataque-cardíaco em casos mais graves, a pericardite é caracterizada por uma forte dor na região do peito. Por isso, para proporcionar ao coração uma melhor recuperação, Carvajal não pode se exercitar.

Carvajal em ação pelo Real Madrid | Foto: Juanlgn Lechuga/VAVEL

Nacho, que é uma das opções para a vaga na direita, tem sido deslocado para a esquerda para suprir as ausências dos laterais-esquerdos e o jovem Achraf Hakimi, que foi titular na última partida contra o Espanyol, assumirá a posição. Além de desfalcar o Madrid, Dani também perderá o último compromisso da Seleção Espanhola pelas Eliminatórias da Copa.

Em um momento delicado no Campeonato Espanhol, estando sete pontos atrás do líder e rival Barcelona, o time comandado por Zinedine Zidane ainda tem que lidar com o departamento médico cheio. Além de Carvajal, Marcelo e Theo Hernández são desfalques na defesa. No ataque, as ausências Gareth Bale e Benzema desfalcam o trio BBC, que no momento conta somente com Cristiano Ronaldo.