Real Madrid mira Harry Kane e Dele Alli para janeiro, diz jornal

Foto: Tottenham Hotspur/Getty Images

A janela de transferência está fechada, mas as especulações não param, principalmente quando envolvem o Real Madrid, um dos clubes mais ricos do mundo e que costuma abrir os cofres para contratar grandes estrelas.

Harry Kane, centroavante do Tottenham e da Seleção Inglesa, vem sendo constantemente ligado ao Madrid e agora um de seus companheiros também poderia chegar à capital espanhola. O mais novo alvo do presidente Florentino Pérez, segundo o jornal espanhol Marca, é o meia Dele Alli.

Com excelentes campanhas nas recentes temporadas ao comando de Maurício Pochettino, o Tottenham tem revelado grandes jogadores. Gareth Bale não só é exemplo das promessas que viraram realidade no clube inglês como também de que para conseguir tirar alguém do time tem que estar disponível a gastar bastante.

Alli e Kane juntos pelo Tottenham | Foto: Glyn Kirk/Getty Images

A dupla entra nos requisitos que a direção do Real procura para novas contratações, que são relevância, juventude e talento. Kane, que tem 24 anos, marcou 84 gols em 120 partidas pelo clube de Londres, sendo uma das maiores médias entre as cinco grandes ligas europeias. Com apenas 21 anos, Dele Alli também não fica pra trás, além de ter ido às redes em 30 oportunidades nos 77 jogos que disputou, é também um dos principais assistentes da equipe. O jovem time da Inglaterra tem Kane e Alli como pilares do setor ofensivo, sendo as esperanças de gol do time na Copa da Mundo da Rússia 2018, pra a qual já garantiram vaga de forma antecipada.

Real Madrid e Tottenham se encontrarão pelas duas próximas rodadas da Uefa Champions League em busca da liderença do grupo e, ainda de acordo com a publicação, os olheiros do Real já estarão de olho nos jogadores e buscarão contato com os representantes ingleses.

Ao que parece, o duelo não ocorrerá somente dentro de campo. Na última janela, o francês Mbappé teria sido um alvo perdido da diretoria madridista que, dessa vez, espera poder trazer uma grande estrela para o Bernabéu.