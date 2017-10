Destaque contra Albânia, lateral Odriozola exalta estreia pela Espanha: "Foi tudo um sonho"

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

A Rússia é logo ali para a Espanha. Após a tranquila vitória sobre a Albânia nesta sexta-feira (6), somado com o empate da Itália diante da Macedônia, a Fúria garantiu vaga na Copa do Mundo com uma grande campanha.

Um dos destaques do triunfo que carimbou o passaporte para Rússia foi do jovem lateral-direito Álvaro Odriozola. O jogador da Real Sociedad foi convocado para o lugar de Dani Carvajal, que está cuidando de uma pericardite, foi cortado e não tem data para o retorno. Odriozola definiu sua estreia pela seleção principal como "incrível" e que foi tudo um sonho.

"Estreia? Foi incrível. Estreia, titular, assistência, três pontos e classificação para Copa... foi tudo um sonho. Autoconfiança? Em última análise, este é um jogo e estamos acostumados a situações como essas", disse o atleta de 21 anos.

O lateral também disse que Julen Lopetegui, treinador da seleção, mostrou bastante confiança no seu futebol, além de falar que seria um sonho estar no elenco para a Copa do Mundo, mas que ainda tem muito tempo até lá.

"Julen [Lopetegui] me disse para jogar como jogo pela Real Sociedad. Ele me disse saber tudo que eu poderia dar ao time. Copa do Mundo? Fazer parte do elenco seria um sonho, mas ainda tem muito tempo até lá. O que tiver que acontecer, acontecerá", finalizou.

Odriozola retorna à campo com a Espanha na próxima segunda-feira (9) para um jogo considerado "amistoso", já que não vale mais nada para as Eliminatórias, quando a Fúria visita Israel, às 15h45.