Fifa divulga tabela do Mundial de Clubes; atual campeão Real Madrid estreia nas semifinais

Foto: Divulgação/Fifa

A 14ª edição do Mundial de Cubes da Fifa 2017 será realizada entre os dias 6 e 16 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos e nesta segunda-feira (9) a Fifa divulgou a chave do torneio mapeando o caminho até a final.

O pontapé inicial será dado por Al-Jazira, time local campeão da Liga dos Emirados Árabes Unidos, contra o Auckland City da Nova Zelândia, campeão da Liga dos Campeões da Oceania de 2017.

O vencedor desta partida enfrentará o ainda a ser definido campeão da Liga dos Campeõs AFC (Confederação Asiática do Futebol), que está nas semifinais e conta com as seguintes equipes: Al-Hilal, Shanghai SIPG, Persepolis e Urawa Red Diamonds. O Real Madrid, atual campeão, estreia já nas semifinais, no dia 13 de dezembro.

Outro time já classificado é o Pachuca, do México, que enfrentará o campeão da Liga dos Campeões da CAF (Confederação Africana de Futebol), que ainda está em disputa entre USM Alger, Al-Ahly, Wydad Casablanca e Étoile du Sahel.

Foto: Getty Images

O vencedor da Copa Libertadores será o representando da Conmebol na competição. As semifinais serão disputadas entre Lanús, River Plate, Grêmio e Barcelona de Guayaquil.

Os estádios Hazza bin Zayed, em Al Ain e Xeique Zayed, em Abu Dhabi, serão as sedes do torneio; na capital serão disputados o terceiro lugar e a grande final, no sábado 16 de dezembro às 15h.

A final do ano passado foi um grande jogo, com o Real Madrid precisando da prorrogação para vencer o Kashima Antlers por 4 a 2, com 3 gols de Cristiano Ronaldo e um de Benzema. Gaku Shibasaki, hoje no Getafe, marcou os dois gols da equipe japonesa.