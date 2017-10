Lopetegui valoriza classificação e exalta grande campanha nas Eliminatórias: "Brilhante"

Foto: Divulgação/Fifa

Pela décima e última rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, a Espanha venceu Israel fora de casa com o gol solitário de Illarramendi, confirmando a liderança do grupo e a vaga direta para o Mundial.

Julen Lopetegui, treinador espanhol, elogiou o desempenho de sua seleção que terminou invicta, com 9 vitórias e um empate: “Fizemos uma campanha brilhante, o saldo de gol é fantástica, se seremos cabeça de chave ou não depende de resultados de terceiros. O objetivo foi alcançado”, disse.

Com a possibilidade de ser cabeça de chave e talvez se livrar de um grupo mais complicado, o comandante descartou facilidades na Copa: “Sendo cabeça de chave ou não será um grupo muito difícil e temos que encarar cada jogo como se fosse o último. Tivemos méritos para estar no Mundial”.

Sobre a diferença de atuação do primeiro pro segundo tempo, Julen foi claro ao dizer que “Eles estavam muito motivados, jogaram bem e não conseguimos encarar a defesa deles. Depois buscamos soluções e encontramos”.

Eyal Golasa cercado por Illarramendi e Sergio Ramos | Foto: Divulgação/Fifa

Com o desejo de independência da Catalunha e a influência que poderia causar na equipe até a Copa, Lopetegui preferiu não se ater à assuntos extracampo: “Somos esportistas e a política está muito longe da gente, não temos nada a comentar”.

Questionado sobre alguns jogadores que poderiam não estar no nível exigido, o treinador foi totalmente contrário e exaltou o elenco: “Não compartilho dessa ideia, caso contrário, não teriam conseguido a classificação de forma tão brilhante”, comentou.

Além da vitória, a Seleção da Espanha aumentou a sua sequência invicta em eliminatórias para Copa do Mundo chegando a incríveis 63 jogos. A última derrota foi em março de 1993, 1 a 0 para a Dinamarca em Copenhagen.

Dezessete seleções já garantiram vaga para a Copa da Rússia, nesta terça-feira (10), mais algumas serão conhecidas tanto na Europa como na América do Sul, além daquelas que ainda disputarão a repescagem como última chance de carimbarem o passaporte.