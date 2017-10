Com lesão muscular, Keylor Navas pode desfalcar Real Madrid diante do Getafe

Foto: TF-Images/Getty Images

O Real Madrid terá mais um desfalque para a partida diante do Getafe, no próximo sábado (14) válido pelo Campeonato Espanhol. Após participar da classificação da Costa Rica para a Copa do Mundo de 2018, após o empate por 1 a 1 diante de Honduras, o goleiro Keylor Navas retornou a Madrid com uma lesão muscular no pé, desfalcando o clube merengue para o próximo jogo pela La Liga.

Lesão confirmada pelo próprio jogador

A seleção da Costa Rica fará seu último jogo pelas Eliminatórias da CONCACAF diante da seleção do Panamá, nesta terça feira (10) e com a vaga já assegurada para o Mundial, espera-se que o time que vá a campo seja repleto de jogadores reservas.

A Federação de Futebol da Costa Rica informou que o jogador está com uma contratura muscular, problema que deve estar resolvido dentro dos próximos três dias, fato que foi confirmado pelo próprio jogador em entrevista.

Com isso, Kiko Casilla, deverá ser o titular, no que seria sua segunda partida oficial na temporada, visto que foi o titular no empate diante do Levante por 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Longa metragem sobre a vida do goleiro é lançado na Costa Rica

O longa metragem Hombre de Fé, foi lançado na Costa Rica e retratará a vida do jogador, desde o início de sua carreira até o auge ao chegar no Real Madrid e na disputa da Copa do Mundo de 2014, na qual Los Ticos surpreenderam o mundo com a inédita campanha onde chegaram as quartas de final, sendo eliminada pela Holanda, após passar pelo grupo da morte com Uruguai, Inglaterra e Itália. O goleiro é interpretado na fase adulta pelo ator colombiano Matt Márquez, que participou de séries como Pretty Little Liars.

Em 11 partidas disputadas na atual temporada, Navas sofreu oito gols e não foi vazado em apenas quatro jogos.