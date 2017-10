Roberto Carlos revela que atual treinador do Crystal Palace quase arruinou sua carreira

Foto: Vavel España

Roberto Carlos é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol mundial. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, tricampeão da Uefa Champions League com o Real Madrid, deu uma declaração ao site Planet Football, onde falou sobre o atual treinador do Crystal Palace e ex-treinador da seleção inglesa, Roy Hodgson, o qual o lateral não guarda boas recordações em sua curta passagem pela Inter de Milão, na temporada 1995/96.

“Hodgson quase acabou com a minha carreira, pois me colocava para jogar no meio-campo e cheguei a pensar que poderia arruinar a minha carreira na seleção. Não é que tivéssemos uma má relação ou um problema um com o outro, mas a verdade é que ele não entendia muito de futebol. A Inter perdeu uma final de Copa da Uefa por culpa dele", afirmou o ex-jogador e também ex-treinador do Anzhi, Sivasspor, Akhisar BeleyIdespor e Delhi Dynamos, atualmente embaixador do Real Madrid.

A final a qual Roberto Carlos se refere foi diante do Schalke ocorreu na temporada 1996/97. A antiga Copa da Uefa, atualmente chamada Liga Europa tinha a grande decisão disputada em duas partidas, onde na ida em Gelsenkirchen, o Schalke 04 venceu pelo placar de 1 a 0, gol do belga Marc Wilmots. Na volta, o chileno Iván Zamorano marcou o único gol da vitória da La Beneamata no tempo normal, levando a partida para prorrogação. Nos pênaltis, os Azuis Reais venceram por 4 a 1, conquistando seu primeiro e até agora único título internacional de maior expressão.

Roy Hodgson passou apenas duas temporadas como treinador da Internazionale, entre 1995 e 1997, mas ainda retornaria a equipe por um curto período em 1999, substituíndo Luca Castellini. Após comandar a seleção da Inglaterra entre 2012 e 2016, Hodgson atualmente é o treinador do Crystal Palace, clube de juventude do treinador e que é o lanterna da Premier League na atual temporada.