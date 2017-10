Avassaladora, Espanha completará 25 anos sem perder pelas Eliminatórias para Copa em 2018

Na última segunda-feira (9), a Espanha encerrou sua participação nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018 com uma vitória complicada diante de Israel. Porém, a Fúria já havia garantido sua vaga no Mundial na rodada anterior, quando venceu a Albânia de maneira tranquila e contou com um tropeço da rival Itália.

Com uma campanha quase que perfeita nas Eliminatórias, com incríveis nove vitórias e um empate, os espanhóis continuaram, assim, com sua sequência espetacular sem derrotas pela fase qualificatória para Copa, ou seja, em 2018, ano do Mundial, a seleção de Julen Lopetegui completará, atenção, 25 anos invictas pelas Eliminatórias.

A última derrota dos vermelhos foi no dia 30 de março de 1993, quando Flemming Povlsen marcou o único tento da vitória da Dinamarca por 1 a 0, em Copenhagen, sobre a Espanha que contava com grandes jogadores do seu tempo, como Pep Guardiola, Andoni Zubizarreta e Julio Salinas. E se formos procurar a última derrota espanhola em seus domínios, nunca conseguiremos achar, pois a Fúria nunca foi derrota em casa pelas Eliminatórias.

Confira abaixo os números espanhóis desde a última derrota

Jogos Vitórias Empates Gols marcados Gols sofridos Aproveitamento 63 50 13 164 29 86.2%

Vale lembrar, também, que a Espanha ficará invicta, no mínimo, 27 anos, já que depois da Copa começam as Eliminatórias para Eurocopa que será realizada em 2020, ou seja, os jogos qualificatórios para o Mundial de 2022 no Catar só se iniciam depois da Euro, lá para o segundo semestre de 2020. Além disso, dependendo dos seus adversários, é bem provável que, pela sua maior qualidade em relação ao resto, a Fúria estenda sua marca impressionante.