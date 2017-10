Ainda longe da liderança, Real Madrid visita Getafe no retorno de Benzema

Entre alegrias e tristezas ao redor do planeta, mais uma data FIFA chegou ao fim nesta última semana, definindo boa parte dos classificados para a próxima Copa do Mundo. Retomando a rotina, o Real Madrid volta a campo neste sábado (14). Fora de casa, os madridistas encaram o Getafe pela oitava rodada da Liga, no Estádio Coliseum Alfonso Pérez.

De volta a elite nesta temporada, o Getafe tem buscado a tão sonhada regularidade. Até então, foram duas vitórias, dois empates e três derrotas alcançadas na Liga, se mantendo no meio de tabela. Mesmo atuando no Alfonso Pérez, o retrospecto recente do Geta diante dos merengues não tem sido positivo. Foram três derrotas nos últimos três encontros. O último triunfo azul aconteceu na temporada 2012/13.

Desde 2004, o Real conquistou 22 pontos dos 36 disputados diante do Getafe

Precisando mais do que nunca manter uma boa sequência de vitórias para alcançar o rival e líder Barcelona, o Real conta com um fator de ouro para conquistar este objetivo: Cristiano Ronaldo. É clichê falar sobre a fase do gajo, mas neste mês, o português tem tudo para ser "o cara" do Real. O jogador classificou mais uma vez a Seleção Portuguesa para a Copa, e tem em outubro uma de suas maiores marcas: são 36 gols marcados neste mês, em 27 partidas, ao decorrer da carreira. Ainda falando sobre o setor ofensivo, o Real conta com o retorno de Karim Benzema, ausente desde a terceira rodada. Mesmo relacionado, a presença do francês entre os titulares não está garantida.

Companheiro de Seleção, Antunes evita falar sobre Ronaldo: "Agora só me importa o Getafe"

Um dos principais atletas do plantel azulone, Vitorino Antunes terá neste sábado uma tarefa um pouco curiosa: parar Cristiano Ronaldo. O fato é curioso pois os mesmos são companheiros na Seleção Portuguesa, e há menos de uma semana estiveram juntos comemorando a classificação para a Copa da Rússia no ano que vem.

"Não falamos sobre a partida. As partidas envolvendo Portugal eram de uma enorme importância, e buscamos não falar sobre outras coisas. Precisávamos vencer as partidas de seleção. Ele é muito profissional, e busca dar seu máximo nos treinos e nas partidas. Mas para este próximo jogo não importa falar sobre Cristiano Ronaldo, só me importa o Getafe", disse o defensor.

O português ainda falou sobre a importância de encarar uma equipe como o Real. Vale ressaltar, que o Getafe fez uma boa partida diante do Barcelona no mês passado, mas saiu derrotado de campo: "O Madrid possui grande jogadores, de classe mundial. São jogadores que estão sempre disputando a Bola de Ouro. Mas nós precisamos confiar em nossa qualidade, somos jogadores de futebol e precisamos acreditar em nosso trabalho. Podemos conquistar algo positivo, jogaremos em casa", concluiu.

(Foto: Power Sport Images//Getty Images)

Zidane pede paciência, e analisa situação de Gareth Bale

A partida deste sábado é ainda mais especial para um personagem "pra lá" de importante do lado madridista dessa história. Zinedine Zidane completará em Getafe 100 partidas como comandante do Real Madrid: "Se pudesse dar um conselho para o Zidane de 100 partidas atrás? Diria para ele aproveitar. Temos que aproveitar as coisas que nos são concedidas a cada dia", afirmou o francês em coletiva de imprensa cedida nesta manhã.

Em três anos, Zidane se tornou o quarto técnico com mais títulos na história do Real

O técnico analisou a pausa para as partidas da data FIFA, e falou como chegam seus atletas que estiveram defendendo suas respectivas seleções: "Os jogadores voltaram quase todos com 100% de condição, esse o mais importante, não há lesionados. Contentes em voltar a jogar a Liga, tiveram partidas bem exigentes mas estão prontos para defender esta camisa novamente", ressaltou.

Dentre muitas questões levantadas pelos jornalistas, muitas delas envolviam a situação de Gareth Bale, mais uma vez lesionado. Em uma delas, Zidane foi perguntado do porquê o galês tem adquirido tantos problemas de lesão desde sua chegada: "Sinceramente não sei, não sou médico nem fisioterapeuta. Confio em todos os profissionais daqui, mas não posso fazer nada. Bale é o primeiro que está irritado, pois não quer ficar de fora da equipe. Espero que volte logo, no mesmo nível apresentado em Dortmund", finalizou.