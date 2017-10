Atlético de Madrid visa encerrar invencibilidade do Barcelona no Campeonato Espanhol

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, às 15h45 deste sábado (14), válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2017-18

Um clássico cheio de emoções apenas pelos elencos em campo, mas que ganhou outros ingredientes com o duelo cada vez mais perto de acontecer. Elencos valiosos, jogadores conhecidos e idolatrados mundialmente, treinadores de qualidade em uma excelente atmosfera. Com todos esses fatores, Atlético de Madrid e Barcelona medem forças às 15h45 deste sábado (14), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano.

Os colchoneros ainda se adaptam ao novo palco esportivo onde manda seus jogos a partir desta temporada. Na Liga, ocupa a quarta posição, com 15 pontos ganhos e tenta se aproximar do adversário desta tarde. Por outro lado, os catalães permanecem invictos, com campanha irretocável. São sete vitórias em sete partidas, disparado na liderança da competição nacional.

Pressão da nova casa para segurar Barcelona

A campanha do Barcelona é surpreendente. E o duelo é fundamental para o Atlético de Madrid. Acabar com a invencibilidade e o máximo aproveitamento do adversário são missões fundamentais para a equipe da capital espanhola. Por isso, a atmosfera do Wanda Metropolitano pode ser um diferencial para o grande confronto da rodada. A expectativa é que a junção desses ingredientes favoreça o Atleti em conseguir um bom resultado diante da torcida.

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Para o confronto, o lateral-esquerdo Filipe Luís se recuperou de lesão durante a pausa da Data Fifa e volta à titularidade neste fim de semana. Permanecem fora Werner, Vrsaljko, Augusto Fernández e Vietto. Todos estão ausentes da lista de relacionados por opção do técnico Diego Simeone. Em entrevista coletiva, o treinador destacou as qualidades do Barcelona e comentou sobre o gramado do Wanda Metropolitano, que recebeu algumas críticas durante a semana.

“O Barcelona tem várias características, mas os meio-campistas ainda são iguais. Estão se reinventando no estilo que Ernesto Valverde teve no Athletic Bilbao, debaixo do 4-4-2, mas Suárez e Messi, sem preocupações defensivas, podem fazer bagunça a qualquer momento. Sobre o gramado, eu não sou o jardineiro, sou o treinador. Quando você me convida para sua casa, você usa sua toalha de mesa, seus pratos e seus copos. Quando eu te convidar para sua casa, convido com minha toalha de mesa, meus pratos e meus copos. Quando eu vou para sua casa, não escolho qual prato eu quero, mas sim o que você me oferece. É por isso que um joga como mandante e outro como visitante”, pontuou.

Aproveitar excelente momento de Messi para aumentar vantagem

Lionel Messi vive ótima fase. No começo da semana, fez atuação histórica e garantiu a classificação da Argentina à Copa do Mundo 2018. Com a camisa blaugrana, a meta é manter o máximo aproveitamento no Campeonato Espanhol. O duelo contra o Atlético de Madrid, fora de casa, sem dúvida é o mais difícil até o momento nesta reta inicial da competição. Ainda assim, vencer os oito primeiros jogos e aumentar a vantagem em relação a Sevilla, Valencia e ao próprio Atlético de Madrid é a missão deste fim de semana.

Foto: Pau Barrena/AFP/Getty Images

Para o confronto, o técnico Ernesto Valverde não poderá contar com cinco jogadores. O comandante permanece com os desfalcados Arda Turan, Rafinha Alcântara e Dembélé - os dois últimos devem voltar apenas em 2018; além de Aleix Vidal e Paco Alcácer, descartados por opção técnica. Em entrevista coletiva, Valverde falou sobre as citações de Simeone sobre o gramado do Wanda Metropolitano, além de citar as expectativas do confronto.

“Os jogos contra o Atlético de Madrid estão marcados no calendário, são importantes, historicamente disputados, com o nível que o Atlético nos últimos anos torna duplamente difícil. Nós vamos nos desligar do campo com uma atmosfera espetacular, na qual ainda não jogamos e vamos enfrentá-los. São duas equipes favoritas a ganhar a Liga. Um ambiente forte, mas é nada mais que um jogo de futebol. Sobre o Wanda, vamos nos adaptar ao cardápio, aos pratos e a tudo”, declarou Valverde.