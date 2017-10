Jogo Atletico de Madrid x Barcelona AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol, fique ligado e acompanhe mais este grande clássico aqui conosco!

As equipes já se enfrentaram 228 vezes por competições oficiais, com 72 vitórias colchoneras, 53 empates e 103 vitórias culés. Com o Atleti de mandante são 53 vitórias contra 38 derrotas

Veja como foi o último confronto entre as equipes, em fevereiro:

O técnico Ernesto Valverde rebateu as declarações do argentino em tom de provocação: "Um ambiente forte, mas é nada mais que um jogo de futebol. Sobre o Wanda, vamos nos adaptar ao cardápio, aos pratos e a tudo"

Saída do elenco do Barcelona para Madrid | Foto: Divulgação/FC Barcelona

A diretoria do clube de Madrid deixou o gramado do Wanda Metropolitano crescer, de forma que dificulta o jogo de toque de bola do Barcelona. Simeone comentou com ironia a decisão: "Quando você me convida para sua casa, você usa sua toalha de mesa, seus pratos e seus copos. Quando eu te convidar para minha casa, convido com minha toalha de mesa, meus pratos e meus copos. Quando eu vou para sua casa, não escolho qual prato eu quero, mas sim o que você me oferece"

No Atleti, Augusto Fernández, Vrsaljko e Vietto, estão fora do jogo por decisão técnica. Pelo lado culé, Dembélé, Rafinha e Arda Turán continuam de fora por conta de lesão, Aleix Vidal e Paco Alcácer não jogam por escolha do treinador

Já os colchoneros, apesar de estarem invictos, empataram em três oportunidades e estão quarto, com 15 pontos

Preparação do Atlético antes do clássico | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

A equipe catalã é líder com 21 pontos e tem 100% de aproveitamento até aqui, são sete vitórias em sete jogos, com 23 gols marcados e apenas dois sofridos

Na competição nacional, o Barcelona não venceu suas últimas quatro partidas estreando em novos estádios, como será no Wanda Metropolitano, que foi inaugurado nesta temporada

O Atlético de Madrid conta com seu novo estádio para quebrar uma escrita que já dura 6 anos: nunca ter vencido o Barcelona na La Liga desde que Diego Simeone assumiu o time