Getafe x Real Madrid AO VIVO online pela La Liga 2017/18

INCIDENCIAS: 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida no estádio Coliseum Afonso Pérez.

Não apenas o Real Madrid têm desfalques. O Getafe também tem e não poderá contar com Dani Pacheco, Gaku Shibasaki, Gorosito e Jefferson Montero.

Para o jogo contra o Getafe, o Real Madrid não poderá contar com os lesionados Navas, Bale, Kovacic e Carvajal.

FIQUE DE OLHO: Para conseguir superar a dificuldade de enfrentar o Real Madrid e a irregularidade no início do Campeonato Espanhol, o Getafe aposta suas fichas no atacante Jorge Molina. Notícia boa para o atacante é que o goleiro Navas, do Real Madrid, está vetado para o jogo.

FIQUE DE OLHO: Após conseguir levar Portugal para a Copa do Mundo como cabeça de chave numa campanha espetacular nas Eliminatórias, Cristiano Ronaldo agora precisa ser decisivo para o Real Madrid continuar a reabilitação na temporada. Com alguns desfalques, cresce cada vez mais a responsabilidade e a pressão sobre o camisa 7.

O Getafe não vence o Real Madrid desde 2012. No último encontro no Coliseum, os merengues venceram por 5 a 1. Na história, são 17 vitórias do blancos, dois empates e apenas três vitórias do Getafe.

Mais irregular que o Real Madrid está o Getafe. O time espanhol soma duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos. Jogando em casa e com o apoio do torcedor pode complicar a vida do desfalcado time merengue, mas a missão não é fácil mesmo assim.

Sete pontos atrás do Barcelona, o Real Madrid tem a oportunidade de conseguir diminuir essa vantagem, já que o rival da Catalunha tem um jogo difícil contra o Atlético de Madrid no novo estádio Metropolitano.

Apesar da irregularidade no início do Campeonato Espanhol, cujo começou com dois empates e uma derrota para o Bétis em pleno Bernabéu, o Real Madrid desde então emplacou três vitórias seguidas, sendo uma delas pela Champions League contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real Madrid começou a temporada sofrendo com irregularidade e lesões, mesmo após a soberania diante do Barcelona na Supercopa. No momento, é o quinto colocado com apenas 14 pontos, sete atrás do líder.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Getafe x Real Madrid, válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 11h15, no estádio Coliseum Afonso Pérez. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!