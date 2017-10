Cristiano Ronaldo desencanta e Real Madrid vence Getafe no fim

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, realizada no estádio Coliseum Alfonso Pérez, na província de Madri

Foi suado, mas a vitória veio. Neste sábado (14), o Real Madrid visitou e venceu o Getafe pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Mesmo sofrendo bastante para furar o bloqueio dos azuis, os merengues venceram por 2 a 1, com gols de Benzema, que retornou de contusão, e Cristiano Ronaldo, que chegou ao seu primeiro gol no campeonato. Molina marcou o único tento dos donos da casa.

Com este resultado, o Real Madrid alcança os 17 pontos na tabela, ficando, de forma provisória, na vice-colocação. O Getafe, por outro lado, está em 14º, com apenas oito pontos.

Antes da próxima rodada, o Real Madrid retorna aos gramados na próxima terça-feira, quando recebe o Tottenham, às 16h45 (de Brasília), pela Uefa Champions League 2017/18. Pelo Espanhol, os merengues recebem o Eibar no próximo domingo (22), às 16h45 (de Brasília). O Getafe joga no sábado (21), quando visita o Levante, às 9h (de Brasília).

Madrid sofre, mas consegue furar bloqueio do Getafe no fim do primeiro tempo

As dificuldades de jogar no Coliseum Alfonso Pérez, principalmente para os grandes, era perceptível. Sevilla venceu pelo placar mínimo e o Barcelona apenas de virada. Com isso, o Real Madrid também teve muitos problemas com uma equipe que se fechava muito bem e tentava sair rápido nos conttra-ataques.

Porém, a primeira grande chance foi merengue, e no talento da sua dupla de ataque, quando Marcelo lançou Benzema na área, que dominou, fez muito bem o pivô e ajeitou para Cristiano Ronaldo, que finalizou de primeira e Guaita fez uma linda intervenção. Na medida que o jogo se passava, os merengues iam até conseguindo achar mais espaços, mesmo sendo poucos.

Benzema comemorando seu gol | Foto: Divulgação/La Liga

Só que após tanto tentar e batalhar, foi num erro adversário que os merengues conseguiram marcar. Já no final do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo tentou passe na direita, Fajr não conseguiu cortar e a bola sobrou para Benzema, que deu um lindo drible da vaca em Antunes, invadiu a área e finalizou cruzado, marcando um lindo gol e tirando um peso das costas: 1 a 0 Real Madrid.

Molina empata, mas CR7 desencanta no fim e garante vitória merengue

Atrás no placar, o Getafe voltou um pouco mais animado para a segunda etapa, tentando aproveitar alguns vacilos na defesa merengue. E foi logo cedo que os donos da casa chegaram ao empate, quando Bergara deu grande passe na direita para Damian, que cruzou e Molina, em posição irregular, se antecipou a defesa merengue para desviar de leve e deixar tudo igual no Coliseum Alfonso Pérez: 1 a 1.

O Real Madrid sentiu o golpe, pois começou a errar demais, principalmente no momento de finalizar as jogadas. O Getafe, por outro lado, fazia um jogo surpreendente, se defendendo muito bem e dando espaços quase que zero para o Real Madrid, principalmente pelas laterais, onde a marcação era muito compactada e bem feita.

Mas, mesmo no sofrimento, a estrela de um português que caminha para mais uma Bola de Ouro brilhou pela primeira vez no campeonato. A entrada de Isco deu uma nova cara aos merengues, e foi daí que começou a jogada do gol da vitória, quando o meia deu lindo lançamento para Cristiano Ronaldo, que deixou a bola dar uma quicada e finalizou cruzado na grande área, sem chance para Guaita, garantindo três pontos importantíssimos aos merengues: 2 a 1 Real Madrid.