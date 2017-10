Barcelona arranca empate com Atlético de Madrid e segue isolado na liderança

Um jogo movimentado e com chances para ambas as equipes, onde o Barcelona, após um primeiro tempo ruim, conseguiu um importante empate jogando diante do Atletico de Madrid, rival direto na luta pelas primeiras posições da tabela. Em jogo válido pela oitava rodada da La Liga 2017-18, disputado no estádio Wanda Metropolitano, colchoneros e blaugranas empataram pelo placar de 1 a 1, gols de Saúl e Luis Suárez

Com o empate, as equipes seguem invictas na competição e ao lado do Valencia, são as únicas a não sofrerem derrotas na La Liga na atual temporada. O Barcelona lidera com 22 pontos, cinco a mais que o Real Madrid, vice líder com 17. O Atletico de Madrid é o terceiro colocado com 16 pontos, mesma pontuação do Sevilla, que perde no critério de número de derrotas. Com o empate, Simeone segue com um tabu: não vence o Barcelona pela La Liga desde 2010, quando o clube colchonero venceu por 2 a 1, enquanto Ernesto Valverde não conseguiu quebrar o tabu de ter vencido Diego Simeone.

A próxima rodada da competição ocorrerá no próximo final de semana. O Barcelona recebe o lanterna Málaga, no Camp Nou no sábado (21), enquanto o Atleti viaja para a Galícia, onde enfrentará o Celta de Vigo no domingo (22). No meio de semana as duas equipes tem compromissos pela Uefa Champions League. Os colchoneros farão uma longa viagem ao Azerbaijão onde enfrentarão na quarta feira (18) o Qarabag, fora de casa. Já o Barcelona também entra em campo pela Champions na próxima quarta, diante do Olympiacos, no Camp Nou.

Primeira etapa movimentada e um Atleti movido por sua torcida

O estádio Wanda Metropolitano Os colchoneros foram a campo com sua formação usual, contando com o retorno de Filipe Luís na lateral esquerda. O Barcelona por sua vez, iniciou o jogo com Paulinho entre os reservas, devido ao retorno de Iniesta e com André Gomes entre os titulares. Os primeiros minutos foram movimentados e com oportunidades para as duas equipes, que jogavam a sua maneira tradicional. A primeira chance real de gol veio dos pés de Griezmann, aos oito minutos, obrigando Ter Stegen a fazer ótima defesa. O Barcelona tentava criar, mas esbarrava no forte sistema defensivo dos donos da casa, mesmo tendo cerca de 70% da posse de bola.

Aos 20 minutos, Saúl recebe passe de Filipe Luís e solta um belo chute de fora da área, indefensável para o goleiro do Barcelona, abrindo o placar. O Barcelona sentiu o baque do gol sofrido e não conseguiu mais ter chances claras de criação, muito por conta de um incansável Savic, um dos destaques do primeiro tempo na marcação de Messi e Suárez.

Foto: Reprodução/La Liga

Valverde acerta nas alterações e Barcelona sai coroado com o empate

O segundo tempo começou ainda mais movimentado que o primeiro. Logo no primeiro minuto, Ter Stegen fez boa defesa em lance de Koke. O Barcelona havia voltado melhor dos vestiários e criava mais que os donos da casa. O goleiro Oblak foi um dos destaques da segunda etapa com importantes defesas. Foi aí que aos 16 minutos, Ernesto Valverde resolveu sacar duas alterações de uma vez só: Sergi Roberto na vaga de Semedo na lateral direita e Deuloufeu no lugar de Busquets, que não fez boa partida.

As alterações deram resultado. Mais coeso em campo, o Barcelona soube ter calma para buscar pelo menos o empate jogando fora de casa e aos 36 minutos, Luis Suárez sobe sozinho e de forma letal, cabeceia para o chão em lance indefensável para Oblak, empatando a partida. De todas as formas, o resultado já era bom para o clube catalão, que se manteria de qualquer forma na liderança da competição.

Aos 42, o Barcelona ainda teve chances de virar: André Gomes tentou chutar, mas a bola passou por ele e por Suárez, que estava sozinho no lance. Aos 44, o uruguaio teve nova chance, mas chutou por cima do gol de Oblak, que ainda seria crucial em lance de Messi nos acréscimos.