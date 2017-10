Apesar de primeiro tropeço, Valverde destaca: “Estamos contentes pelo resultado”

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Na oitava rodada do Campeonato Espanhol, a equipe do técnico Ernesto Valverde encerrou sua sequência de sete vitórias consecutivas e acabou com os 100% de aproveitamento. Enfrentando o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, o Barcelona saiu perdendo para os colchoneros, mas conseguiu o empate nos minutos finais com o gol de Suárez. Após a partida o treinador culé falou sobre o jogo e não se abalou com o primeiro empate.

Na sua entrevista coletiva, Valverde declarou que saiu contente com o resultado de 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. O técnico ainda ressaltou a dificuldade de jogar fora de casa contra uma equipe como o Atleti, principalmente começando atrás no marcador.

“Estamos contentes pelo resultado num campo complicado. O ponto que conseguimos é positivo em uma partida difícil e que nos complicamos ainda mais por começar perdendo para um grande adversário”, disse Valverde sobre a partida.

Ainda sobre a partida, Valverde analisou a defesa do Atleti por se fechar na partida depois de abrir 1 a 0. Porém o técnico exaltou a equipe não ter se rendido e ter buscado a vitória até o final.

“O Atlético aproveitou o gol para se fechar na defesa. Mas nós não nos rendemos, o segundo tempo de partida mudou e conseguimos marcar, inclusive, tivemos algumas oportunidades para sairmos com a vitória”, acrescentou.

Valverde também lembrou que o campeonato é bastante longo e apesar da boa vantagem que o Barcelona tinha, ainda não está nada ganho. “O Campeonato Espanhol é longo, tínhamos uma margem de pontos, mas hoje era um duelo complicado e nós conseguimos um empate”, comentou.

O treinador também destacou a atuação de Suárez, autor do gol de empate. Valverde também elogiou o atacante e destacou as oportunidades criadas pelo uruguaio. “Suárez foi muito bem além de ter marcado o gol. O trabalho que ele faz é muito importante pra nós. Fora o gol dele, ainda teve muitas outras boas oportunidades para marcar”, declarou o técnico.

Outro jogador que teve sua atuação destacada foi Deulofeu, que entrou na etapa final e foi muito importante para o gol de empate. O jovem do Barça criou boas chances com seu estilo e velocidade, que foram elogiadas pelo treinador. “Precisamos de jogadores como ele que possam desfazer situações na partida como as de hoje e ele nos faz isso”, disse Valverde.

Finalizando sua entrevista, Valverde falou sobre a atuação de Messi que, mesmo não fazendo sua partida mais brilhante, ainda sim é muito importante para a equipe e contribuiu para o empate dos blaugranas.

“Qualquer participação dele pode se notar. Ele fez um grande esforço e se notava que quando tinha a bola podia acontecer qualquer coisa. Sua presença também impõe respeito no adversário”, destacou o técnico.

A próxima partida do Barcelona será já na quarta-feira, pela terceira rodada da Uefa Champions League. O Barcelona irá receber o Olympiacos no Camp Nou, às 16h45, fechando o primeiro turno do Grupo D da Uefa Champions League.