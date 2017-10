Com dois gols de Bakambu, Villareal derrota Girona fora de casa

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal visitou o Girona no Estádio Montilivi, na Catalunha, e com dois gols do atacante congolês Bakambu, conseguiu importante resultado e chegou a sua segunda vitória consecutiva na La Liga. Já o clube catalão, estreante na competição, não vence desde a segunda rodada, quando derrotou o Málaga pelo placar de 2 a 0 e dependendo do resultado da partida entre Las Palmas e Celta de Vigo, nessa segunda feira (16) pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Girona será na próxima segunda feira (23) diante do Deportivo La Coruña, enquanto o Villarreal receberá no próximo domingo (22) a equipe do Las Palmas, mas antes, jogará pela Uefa Europa League na quinta feira (19) diante do Slavia Praga, no Estádio de La Ceramica.

Propondo o jogo, o submarino amarelo não parecia jogar longe de seus domínio e dominava a partida. Aos cinco minutos, Sansone teve a primeira chance clara de gol após ótimo passe de Bakambu. Melhor em campo, o Villarreal não demorou a marcar e aos 9, Trigueiros deu ótimo passe para o atacante, que cara a cara com Gorka Iraizoz, não perdoou. O placar estava aberto na Catalunha.

Melhor em campo, o time visitante não demorou a chegar ao segundo gol. Após passe em profundidade de Fornals, novamente Bakambu superou facilmente o ex-goleiro do Athletic Bilbao, que deu a impressão que poderia evitar o gol do submarino amarelo. Dava a impressão que o Villarreal golearia, mas o Girona ainda conseguiu diminuir na primeira etapa com o uruguaio Stuani, aos 41 da primeira etapa. O jogo foi para o intervalo com o 2 a 1 para os visitantes.

O time catalão melhorou no segundo tempo e passou a oferecer mais perigo a porteria defendida por Mariano Barbosa. A defesa do Villarreal era pressionada com as chegadas, principalmente pelas laterais de campo, dos donos da casa, mas mais uma vez foi ineficaz e mesmo com as alterações promovidas por Machín, o empate não veio e o Girona deixou novamente a impressão de ter boas propostas de jogo, mas não conseguir os melhores resultados.

Com maior posse de bola e mais oportunidades de gol, o Girona necessita mudar muito para não lutar de vez contra o rebaixamento, enquanto o Villarreal, sob novo comando, tentará se recuperar para lutar por competições europeias na La Liga, ao mesmo tempo que busca fazer boa campanha na Uefa Europa League.