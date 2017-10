Com campanhas perfeitas, Real Madrid e Tottenham miram liderança isolada

Em um concorrido e disputado Grupo H da Uefa Champions League, Real Madrid e Tottenham começaram muito bem a fase de grupos do principal torneio interclubes existente no mundo. As duas equipes venceram bem Dortmund e APOEL e contam com 100% de aproveitamento após dois jogos disputados. Na tarde desta terça-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), merengues e Spurs se enfrentam no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela terceira rodada da primeira fase e buscam a liderança isolada do grupo.

Os clubes têm iguais todos os critérios de desempate. Podem continuar dessa forma caso haja um empate, mas a ideia é conquistar uma vitória para destoar na liderança da competição e se preocupar menos com o Borussia Dortmund, outro forte integrante do grupo que visa reabilitação nas partidas restantes.

Primeira final

O jogo tem caráter decisivo para o Real Madrid. Os merengues começaram de maneira instável o Campeonato Espanhol, mas se recuperaram e querem manter o alto nível em todas as competições a serem disputadas. O máximo aproveitamento na Uefa Champions League é uma meta planejada que o elenco quer seguir à risca, principalmente diante de um adversário qualificado como o Tottenham e com uma partida disputada diante da torcida.

Para o confronto, o treinador Zinédine Zidane completa uma marca especial de 100 partidas no comando técnico do Real Madrid. Ídolo como jogador, o francês também escreveu e quer continuar a escrever seu nome na história do clube como comandante de um forte e valioso elenco. São três os desfalques dos merengues, todos por lesão. O atacante Bale (panturrilha), o meia Kovacic (coxa) e o lateral-direito Carvajal (problema cardíaco) não entram em campo.

Foto: Pierre-Philippe Marcou|AFP|Getty Images

Em entrevista coletiva, Zizou pontuou o feito histórico à frente do Real, além de falar sobre as expectativas para o jogo diante do Tottenham. O treinador afirmou que o duelo contra a equipe londrina pode ser considerado como uma primeira final, haja vista a situação das duas agremiações na chave.

“É o trabalho de todos. Nós sempre temos a meta de competir bem e estamos aqui para conseguir as coisas. Vamos jogar contra um adversário muito bom na Uefa Champions League e isso nos motiva. Nós realizamos testes contra todas as equipes. Agora temos dois jogos contra o Tottenham. Vai ser a primeira final do grupo, as duas equipes têm os mesmos pontos. Vai ser uma boa partida para todos que gostam de futebol e espero que possamos obter os três pontos. Eu estou feliz. Era um sonho na minha vida jogar na Espanha e estou no melhor clube do mundo. Minha paixão agora é continuar treinando este ótimo clube”, disse Zidane.

Surpreender com goleadores

O momento do Tottenham é muito bom na Uefa Champions League e o time inglês consegue competir de igual para igual nas duas primeiras partidas que disputou, contra Borussia Dortmund e APOEL. Agora é o maior desafio até o momento e o time espera manter o desempenho para conquistar um bom resultado longe de casa e permanecer na primeira posição, mas de maneira isolada.

O técnico Mauricio Pocchetino tem desfalques para o jogo diante dos hispânicos. O principal é o meia Dele Alli, que cumpre suspensão automática. Mas estão fora por problemas físicos os meias N’Koudou, Mousa Dembélé, Wanyama, além do defensor Ben Davies. O zagueiro Danny Rose é dúvida e sua presença no jogo será confirmada ou não após realização de testes físicos horas antes da partida.

Foto: Denis Doyle|Getty Images

Na entrevista coletiva no dia anterior ao confronto, o goleiro e capitão Hugo Lloris enfatizou a grande oportunidade do elenco de fazer um bom jogo e concretizar como uma das equipes a brigarem pelo título continental.

“Há muitos jogos à frente e este duplo confronto contra o Real Madrid será muito importante para nós. Isso significa mais porque é uma ótima oportunidade para desafiarmos uma das grandes equipes do mundo, na verdade, a melhor equipe do mundo nos últimos anos. Ainda somos uma equipe jovem. Ainda estamos melhorando, nos desenvolvendo e esses jogos podem nos ajudar a alcançar outro nível. O mais importante para nós é estar pronto para competir e tentaremos jogar como costumamos fazer, tentar ser dominante, agressivo desde o início e tentar aproveitar tudo isso, porque é um lugar fantástico para jogar futebol”, afirmou Lloris.