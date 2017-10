Diego Simeone lamenta empate do Atleti contra Qarabag: "Faltou contundência"

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Na tarde desta quarta-feira (18), o Atlético de Madrid encarou uma longa viagem para enfrentar o estreante Qarabag, do Azerbaijão, pela Uefa Champions League. Apesar de ter as melhores chances de gol, o time colchonero não passou de um 0 a 0 diante do rival que na teoria seria o mais fácil do grupo, por mais que ele atuasse em seus domínios.

Em entrevista após a partida, o treinador Diego Simeone mostrou insatisfação com o resultado e mesmo com a situação incomoda do time colchonero, que tem apenas dois pontos em três partidas. Quando perguntado se o empate tinha um sabor de derrota, ele respondeu:

"Não fomos contundentes. O empate não tem sabor de derrota pois conquistamos um ponto. No primeiro tempo tivemos ocasiões para marcar e não conseguimos, pois o goleiro deles estava muito bem. A necessidade de ganhar e o nervosismo nos geraram uma falta de criatividade para gerar situações de gol no segundo tempo. Eles (Qarabag) trabalharam muito bem defensivamente e posso dizer que o empate foi justo."

O treinador também mostrou confiança em seu elenco e traçou planos para o futuro do clube espanhol na competição:

"Éramos os favoritos para essa partida, mas o futebol é assim, imprevisível e surpreendente. Confio muito no elenco que temos, mesmo com o pessimismo que se tem no momento por conta de nossos resultados, sempre tento passar otimismo aos meus jogadores, pois sei que eles são capazes de reverter essa situação. Desde quando renovei meu contrato, sabia da responsabilidade que teria e espero que o panorama mude para nós. Para seguirmos com chances na Champions League, precisamos ser mais contundentes nos nossos próximos três jogos."

O Atletico de Madrid é o terceiro colocado no grupo C da Uefa Champions League com dois pontos, não tendo conseguido até agora nenhuma vitória na competição. A equipe voltará a campo pela Champions novamente diante do Qarabag, dessa vez jogando no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, no dia 31 de outubro.