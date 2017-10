Östersunds-SUE abusa dos gols perdidos e Bilbao arranca importante empate no fim

Nesta quinta-feira (19), Östersunds e Athletic Bilbao fizeram um bom jogo pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18. Os espanhóis saíram na frente com Aduriz, sofreram a virada com gols de Gero e Edwards, mas Williams, no fim, garantiu um importante empate para a equipe basca.

Com este resultado, os suecos seguem na primeira colocação do grupo, agora com sete pontos, enquanto os espanhóis estão em terceiro com dois pontos. Na próxima rodada, que será realizada no dia 2 de novembro, será a vez do Athletic ser o anfitrião, quando os espanhóis recebem os suecos do Östersunds no San Mamés, às 18h05. A vitória é obrigação.

O início dos donos da casa foi bem melhor na Suécia, com uma pressão intensa sobre os espanhóis, tanto que as primeiras chances foram dos suecos. A primeira foi com Ghoddos, que recebeu bom passe e finalizou cruzado para boa defesa de Herrerin. Depois foi a vez de Edwards receber grande passe de Sema, cara a cara com Herrerín, mas o goleiro basco prevaleceu mais uma vez.

Só que mesmo dominando, foram os espanhóis que saíram na frente na sua primeira e única chance da primeira etapa, quando o goleiro Keita recebeu passe, dominou completamente errado, Córdoba aproveitou para roubar a bola e ela sobrou livre na entrada da área para o artilheiro Aduriz, que mandou para o gol vazio: 1 a 0 Athletic. Mesmo tentando, os donos da casa não conseguiram empatar.

Mas logo no início do segundo tempo, toda aquela pressão do Östersunds foi recompensada. Após bela troca de passes, a bola chegou para Widgren, que arriscou, Herrerín bateu roupa, Laporte não conseguiu cortar na pequena área e a bola sobrou para Gero, que conseguiu finalizar e deixar tudo igual na Jämkraft Arena: 1 a 1.

E não demorou muito para os suecos passarem a frente no placar. Alguns minutos depois, Ghoddos recebeu na direita, levantou a cabeça e cruzou para a entrada da área, onde estava Edwards, que finalizou de primeira, meio mascado, e foi no cantinho de Herrerín, que apenas observou a bola indo para o fundo do gol: 2 a 1 Östersunds.

Mesmo com a vantagem, o Östersunds era muito melhor, mas perdeu vários e vários gols. E esses gols perdidos fariam falta no final da partida, quando Susaeta deu bom para Aduriz, que cruzou e Iñaki Williams completou para deixar tudo igual e dar números finais ao jogo: 2 a 2. Empate dolorido para os suecos e importante para os espanhóis.