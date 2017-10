Willian José marca quatro vezes e Real Sociedad goleia Vardar fora decasa

Após derrota para o Zenit pela segunda rodada do Grupo L da Uefa Europa League, a Real Sociedad se recuperou e goleou na tarde dessa quinta feira (19) a equipe do Vardar, pelo placar de 6 a 0, jogando no Estádio Philipp II em Skopje, capital macedônia. O destaque foi o atacante Willian José, que marcou quatro gols na partida.

Na outra partida da chave, o Zenit venceu o Rosenborg pelo placar de 3 a 1 e é a líder do grupo com 9 pontos, seguida pela Real Sociedad com seis pontos e pelo Rosenborg com três. O Vardar ainda não pontuou e praticamente deu adeus a chance de classificação para a próxima fase.

Logo aos 12 minutos, a Real Sociedad abriu o placar com Oyarzábal, aproveitando cobrança de escanteio. O jogo estava fácil e cadenciado para os donos da casa, que diante de um frágil rival, passaram a criar mais chances claras de gol e obrigar o goleiro Gachevski a fazer ótimas defesas, evitando uma goleada ainda no primeiro tempo.

Porém, Willian José aos 34 derrubou a muralha macedônia e marcou o seu primeiro gol após passe de Canales. Oito minutos mais tarde, o brasileiro fez o segundo dele após finalização da entrada da área. O Vardar ainda assustou Rulli, com uma bola chutada na trave por Nikolov, mas nada que pudesse mostrar poder de reação por parte do time macedônio.

Apesar da grande vantagem na partida, Willian José estava inspirado e continuou sua grande atuação na segunda etapa e logo aos dez, marcou seu terceiro gol na partida e quatro minutos depois, fez o quarto gol dele. Vale lembrar que o ex-atacante do Real Madrid ainda não havia marcado na competição.

Diminuindo o ritmo, a equipe espanhola ainda chegaria ao sexto gol com De La Bella, já no final da partida. O próximo compromisso da Real Sociedad pela UEL é novamente contra o Vardar, no dia 2 de novembro, dessa vez, jogando no Estádio Anoeta em San Sebastián.