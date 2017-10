Villarreal sai atrás, mas busca empate contra Slavia Praga em casa

Nesta quinta-feira (19), Villarreal e Slavia Praga duelaram pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18. Em jogo realizado no estádio de la Cerámica, na Espanha, os visitantes abriram dois de vantagem com Necid e Danny, mas Manu Trigueros e Bacca deixaram tudo igual para os donos da casa, tudo no primeiro tempo.

Com este resultado, o Grupo A ficou ainda mais embolado, com Villarreal e Slavia chegando aos cinco pontos, dividindo a liderança, enquanto o Astana tem quatro. No próximo dia 2 de novembro, as duas equipes voltam a se encontrar, dessa vez na Eden Arena, em Praga, pela quarta rodada, às 16h (de Brasília).

Inferior tecnicamente, os tchecos apostavam na bola aérea para surpreender o Submarino Amarelo, e foi assim que o Slavia abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou parcialmente e a bola chegou na intermediária para Sobol, que mandou de volta para a área e Necid cabeceou completamente sozinho, no canto de Mariano Barbosa: 1 a 0 Slavia Praga.

E os visitantes se animaram após o gol, tanto que foram com tudo em busca do segundo, e conseguiram, quando a bola chegou na direita para Frydrych, que deu ótimo passe para Sykora, que rolou para a entrada da área e o experiente meia português Danny completou para o gol, completamente livre: 2 a 0 Slavia Praga. Resultado surpreendente no estádio de la Cerámica.

Após segurar a vantagem por um tempo, os tchecos deram bobeira e sofreram o empate no final do primeiro tempo. O primeiro gol do Submarino Amarelo veio com Manu Trigueros, que recebeu excelente passe na diagonal de Fornals, invadiu a área e tocou na saída de Lastuvka, diminuindo o marcador: 2 a 1.

Três minutos depois, saiu o gol de empate. Completamente presente no ataque, o Villarreal martelou até conseguir, quando Rukavina cruzou da direita para a entrada da área onde estava Bacca, que dominou tirando da marcação e finalizou no canto de Lastuvka, deixando tudo igual na Espanha: 1 a 1.

Por incrível que pareça, o segundo tempo foi muito mais baixo tecnicamente que o primeiro. Nenhuma das equipes criou muitas chances. O Villarreal tinha dificuldade para furar o bloqueio dos tchecos, enquanto o Slavia não tinha mais o mesmo ímpeto dos primeiros 30 minutos de partida, e o resultado ficou mesmo na igualdade.