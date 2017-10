Jovem meia do Palmeiras, Alan teria chegado a acordo com Real Madrid, segundo jornal espanhol

Foto: Getty Images

Já ficou claro que Real Madrid se tornou um time que visa mais contratações para o futuro, diferente de anos anteriores. Pensando nisso, o clube merengue já teria encaminhado a contratação de mais um jovem atleta. Segundo o Diario As, os blancos já teriam chegado a um acordo com o Palmeiras pela aquisição do jovem meia Alan de Souza Guimarães, ou Alanzinho. Ele chegará ao clube em 2018, assim que completar 18 anos, para assinar contrato.

Alan tem contrato com o Verdão até 2020, e o Real Madrid está confiante que conseguirá diminuir sua cláusula contratual, que gira em torno dos €50 milhões. A ideia é que ele chegue para a equipe B merengue, o Real Madrid Castilla, tendo em vista que ele teria espaço para explorar seu potencial, algo muito importante para um jogador tão novo.

Atualmente disputando e sendo destaque do Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira, na Índia, o meia chegaria ao clube junto de Vinicius Jr., duas jóias do futebol brasileiro, e que foram campeões do Sul-Americanoi Sub-17 juntos, sendo, ambos destaques.. Vale lembrar que Real Madrid e Palmeiras tiveram um encontro ainda em março, e agentes do jogador souberam do interesse merengue no jogador.

Alan (esq) com a medalha e taça do Sul-americano Sub-17 | Foto: Getty Images

A ideia do clube espanhol é evitar concorrência de outros gigantes europeus, como Barcelona e PSG, na briga pelo jogador. Além disso, Alanzinho é mais um brasileiro no plantel merengue, que ficou meio "frustrado" após perder as batalhas para contratar Neymar e Gabriel Jesus há algum tempo, mas, agora, já garantiu mais um jovem bem promissor para seu elenco.