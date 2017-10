Jogo Barcelona x Málaga AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida entre Barcelona e Málaga válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Camp Nou, em Barcelona

Olá torcedor que navega na VAVEL Brasil, acompanhe conosco o minuto a minuto de mais ete grande jogo do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Málaga ao vivo!

Os torcedores receberam o time do Málaga que chegou a Barcelona para a partida, com cânticos e bandeiras, incentivaram a equipe, que vem muito mal neste inicio de temporada

Veja como foi o último Málga x Barcelona:

Mesmo com as dificuldades, o Málaga pode se inspirar no retrospecto recente para entrar motivado. A equipe da andaluzia venceu o último jogo por 2 a 0 e só perdeu dois dos últimos seis confrontos

Lionel Messi é o artilheiro da competição com 11 gols, quatro a mais que Bakambu do Villarreal e Zaza do Valencia

Lionel Messi tem 11 gols em 8 jogos na La Liga | Foto: fotopress/Getty Images

Com a derrota em casa para o Leganés por 2 a 0 na última rodada, o Málaga viu a crise se estender ainda mais, mostrando que a temporada não será nada fácil

O Barça teve sua sequência de vitórias quebrada contra o Atléti, mas no meio de semana venceu o Olympiakos pela Uefa Champions League e continua embalado

Na equipe catalã, Rafinha e Dembélé continuam de fora e não devem voltar a atuar em 2017, Arda Turan e Jordi Alba são dúvidas

Além do adversário, a equipe andaluz terá que superar os desfalques para conseguir um bom resultado: Diego González e Kuzmanovic estão fora por lesão, Recio está suspenso e ainda Roberto Jiménez e Pérez também podem ser vetados pelo departamento médico

Enquanto para o Málaga conquistar um ponto seria quase um milagre, já que o time tem apenas um empate e oito derrotas até aqui na competição

Após o empate com o Atlétido de Madrid na última rodada, quando perdeu os 100% de aproveitamento, o Barcelona quer voltar a vencer para não deixar a diferença de quatro pontos para o vice-líder diminuir