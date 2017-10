Resultado Barcelona x Málaga pelo Campeonato Espanhol 2017 (2-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida entre Barcelona e Málaga válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Camp Nou, em Barcelona

93' Apita o árbitro, está encerrado o jogo!

91' Chory Castro recebe na esquerda e bate, Ter Stegen defende em dois tempos

90' Juanpi cabeceia e Ter Stegen defende sem problemas

89' Gol anulado! Iniesta cruzou, Umtitu cabeceou mas estava impedido, Messi fez na sobra mas o jogo já estava parado

88' Prieto! Paulinho girou e bateu colocado, o goleiro se esticou pra defender com a mão esquerda, colocando pra escanteio

87' Digne cruza pra Alcácer mas o goleiro Prieto sobe bem e coloca pra escanteio

85' Messi tabela com Paulinho, mas o goleiro corta, na sobra o brasileiro pegou de primeira e jogou por cima do gol

84' Quase! Sergi Roberto recebeu na área, driblou dos zagueiros e bateu de canhota, mas jogou pra fora

82' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Suárez Entra: Alcácer

81' Juanpi aproveitou rebote da zaga e bateu de primeira, mas a bola foi fraca, sem dificuldades para Ter Stegen

80' Suárez tentou ajeitar de calcanhar mas errou a bola e caiu deitado

79' Paulinho recebeu de Messi, mas foi desarmado, recuperou e foi desarmado de novo, na continuação do lance tentou o cruzamento e errou

79' Sergi Roberto recebeu livre na área, mas quis tocar para o meio e pisou na bola

76' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Busquets Entra: Paulinho

75' Resposta do Málaga! Juanpi levanta bola pra área e o Luís Hernández cabeceia firme, a bola passa perto da trave mas vai pra fora

74' PERDEEEEEEUUUU! Sergi Roberto rolada pra Suárez na linha da pequena área e o uruguaio chuta pra fora. Que chance!

72' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Deulofeu Entra: Semedo

72' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Peñaranda Entra: Borja Bastón

68' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Rolón Entra: Cecchini

67' Com a bolada, Digne ficou caído no gramado e recebe atendimento médico

67' Jogada de Chory Castro pela esquerda, após o cruzamento Keko finalizou duas vezes, uma bateu em Digne e a outra foi nas mãos do goleiro Ter Stegen

65' O Barcelona já tem novamente o controle do jogo, toca passes no meio-campo, Delofeu, Messi e Suárez aceleram quando recebem com espaço

60' UUUUHHHHHH! Suárez girou pra cima da marcação e bateu forte, mas a bola foi na rede pelo lado de fora

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! INIESTA! Messi tocou para Iniesta que entrou em velocidade e chutou de canhota, a bola desviou no zagueiro e entrou no canto!

54' Messi bate cruzado e Prieto faz ótima defesa de mão esquerda, no rebote Baysse coloca pra escanteio

50' Cinco minutos de domínio do Málaga até aqui

47' Chegada do Málaga pela direita mas Rosales cruzou forte demais, direto pra fora

46' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Rolan Entra: Juanpi

46' Começa o segundo tempo!

45' Sem acréscimos o árbitro encerra o primeiro tempo!

45' Diego Rolán está caído no gramado com a mão na coxa esquerda, o jogo está parado

44' O ritmo do jogou é bem lento, o Barça não se impõe e o Málaga começa a gostar do jogo e vai saindo mais para o ataque

41' Olha o Málaga! Rosales cruzou da direita e Chory Castro apreceu livre novamente, mas errou a finalização. Que chance!

39' CARTÃO AMARELO! Para Adrián, por falta em Busquets alguns lances atrás

37' Arrancada de Messi, Suárez passa na esquerda mas Rosales corta o passe já dentro da área, seria uma boa chance

35' Fica com a bola no meio o Málaga, mas não consegue chegar ao ataque

33' Jogada dura de Rakitic em Baysse, mas não pareceu proposital, o árbitro marcou somente a falta

32' O panorama do jogo muda um pouco, o Málaga avança a marcação e fica um pouco mais com a bola, o Barça espera para sair em velocidade, principalmente com Deulofeu

29' Digne cruza, a bola passa por todo mundo e vira um contra-ataque para o Málaga, Juankar recebeu na esquerda e cruzou, Chory Castro subiu livre na área mas cabeceou para fora

27' Messi cobrou a falta e a bola bateu na barreira

26' CARTÃO AMARELO! Para Luís Hernández por colocar a mão na bola

26' Falta para o Barcelona dentro da meia-lua. Suárez tentou tocar para Messi e o juiz marcou mão do zagueiro Luís Hernández, pelo replay parece que pegou no peito

24' O time catalão pressiona a saída de bola, mas não acelera quando tem a posse, o jogo é morno até aqui

21' CARTÃO AMARELO! Para Rosales, por falta sem bola em Iniesta

17' Canta a torcida no Camp Nou pela independência da Catalunha, manifestação recorrente sempre no minuto 17 dos jogos

17' Juankar desarmou Deulofeu, puxou o contra-ataque e tocou para Peñaranda chutar de fora da área, a bola foi desviada por Mascherano e saiu pra escanteio, na cobrança a zaga cortou

14' Outra tabela de Messi, dessa vez com Suárez, o argentino tentou finalizar e ficou no chão pedindo falta, mas o árbitro nada marcou

13' Messi tabelou com Iniesta e rolou para Digne que cruzou rasteiro mas a zaga cortou já dentro da pequena área

10' Bola cruzada para Rakitic, o goleiro Prieto saiu para fechar o ãngulo, ninguém tocou na bola e os dois trombaram, nada a ser marcado

6' Os mandantes controlam a bola, tocando e esperando a boa oportunidade para chegar ao ataque

4' Rolán recupera bola na saída do Barça e bate pro gol, Mascherano desvia e coloca pra escanteio, na cobrança de novo Rolán tentou de cabeça mas jogou pra fora

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! DEULOFEU! Digne recebeu na esquerda e cruzou, Deulofeu aproveitou que a zaga parou pedindo saída de bola e empurrou para o gol. De fato o replay mostrou que a bola saiu, gol irregular do Barça!

1' Começa o jogo no Camp Nou!

16.44: As equipes se preparam para vir ao gramado, em instantes a bola rola

16.28: Com nove derrotas consecutivas fora de casa, será que o Málaga consegue surpreender hoje? Na temporada 2014/15 vencer por 1 a 0 também no Campo Nou

16.22: Barcelona e Málaga já se enfrentaram 80 vezes por competições oficiais, 54 vitórias catalães, 15 empates, 11 vitórias andaluzes

16.10: Málaga também definido: Prieto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar; Chory Castro, Rolón, Adrián, Keko; Diego Rolan, Peñaranda

​16.06: Barcelona escalado: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luís Suárez, Deulofeu

Olá torcedor que navega na VAVEL Brasil, acompanhe conosco o minuto a minuto de mais ete grande jogo do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Málaga ao vivo!

Os torcedores receberam o time do Málaga que chegou a Barcelona para a partida, com cânticos e bandeiras, incentivaram a equipe, que vem muito mal neste inicio de temporada

Veja como foi o último Málga x Barcelona:

Mesmo com as dificuldades, o Málaga pode se inspirar no retrospecto recente para entrar motivado. A equipe da andaluzia venceu o último jogo por 2 a 0 e só perdeu dois dos últimos seis confrontos

Lionel Messi é o artilheiro da competição com 11 gols, quatro a mais que Bakambu do Villarreal e Zaza do Valencia

Lionel Messi tem 11 gols em 8 jogos na La Liga | Foto: fotopress/Getty Images

Com a derrota em casa para o Leganés por 2 a 0 na última rodada, o Málaga viu a crise se estender ainda mais, mostrando que a temporada não será nada fácil

O Barça teve sua sequência de vitórias quebrada contra o Atléti, mas no meio de semana venceu o Olympiakos pela Uefa Champions League e continua embalado

Na equipe catalã, Rafinha e Dembélé continuam de fora e não devem voltar a atuar em 2017, Arda Turan e Jordi Alba são dúvidas

Além do adversário, a equipe andaluz terá que superar os desfalques para conseguir um bom resultado: Diego González e Kuzmanovic estão fora por lesão, Recio está suspenso e ainda Roberto Jiménez e Pérez também podem ser vetados pelo departamento médico

Enquanto para o Málaga conquistar um ponto seria quase um milagre, já que o time tem apenas um empate e oito derrotas até aqui na competição

Após o empate com o Atlétido de Madrid na última rodada, quando perdeu os 100% de aproveitamento, o Barcelona quer voltar a vencer para não deixar a diferença de quatro pontos para o vice-líder diminuir