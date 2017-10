Em jogo de opostos, líder Barcelona vence e mantém Málaga na lanterna

O Barcelona recebeu o Málaga no Camp Nou pela nona rodada do Campeonato Espanhol e fez o dever de casa. Apesar do ritmo lento imposto pela equipe durante todo o jogo, os gols de Deulofeu e Iniesta foram suficientes para vencer um adversário muito limitado, sem inspiração.

Com a vitória, o Barça continua na liderança da competição com 25 pontos, quatro a mais que o vice-líder Valencia que também jogou e venceu na rodada. No próximo sábado (28), os catalães vão até o País Basco enfrentar o Athletic Bilbao. Já o Málaga segue o seu tormento. Com apenas um ponto e oito derrotas acumuladas, segue na lanterna e na próxima rodada recebe o Celta.

O Barcelona abriu o placar logo aos dois minutos de jogo em lance polêmico. Digne fez jogada pela esquerda e cruzou, Deulofeu entrou livre e empurrou para o gol, mas a defesa do Málaga havia parado no lance, pedindo saída de bola. De fato, a bola saiu antes de Digne cruzar, mas o árbitro não viu e validou o gol, para desespero dos jogadores andaluzes. O primeiro tempo seguiu com o Barça dominando a posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades de gol, enquanto o Málaga não conseguia sair nem no contra-ataque, tendo apenas uma finalização pra fora.

Sergi Roberto foi um dos destaques do jogo | Foto: Ernesto Aradilla/VAVEL

No começo do segundo tempo os visitantes voltaram com um pouco mais de vontade, conseguindo manter a bola nos pés por mais tempo e criando algumas chances. Keko e Chory Castro poderiam ter marcado, mas erraram na hora da finalização. Com o toque de bola o Barça conseguia envolver o adversário e, em uma das poucas vezes que acelerou a jogada, Messi tocou para Iniesta entrar em velocidade e bater de canhota, a bola ainda desviou na marcação antes de entrar. Com o 2 a 0 no placar, via-se satisfação do lado blaugrana e do lado andaluz a falta de forças para correr atrás do resultado tornava o jogo morno.

Com algumas mudanças feitas por Ernesto Valverde, Sergi Roberto saiu da lateral e foi para o ataque, melhorando consideravelmente a criação de jogadas. Suárez desperdiçou ótima chance em jogada do camisa 20 e depois o próprio Sergi chutou para fora depois de boa jogada individual. O Barcelona vence mas não convence enquanto o Málaga sofre na lanterna.