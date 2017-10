Atlético de Madrid bate Celta pelo placar mínimo e volta a vencer após quatro jogos

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Celta de Vigo e Atlético de Madrid no Estádio de Balaídos, em Vigo

Nesse domingo (22), o Atlético de Madrid foi até o Estádio de Balaídos enfrentar o Celta de Vigo e reencontrou o caminho das vitórias com gol solitário de Kevin Gameiro. A equipe de Diego Simeone, que não vencia há quatro jogos, conseguiu segurar o resultado e impor a derrota aos mandantes, que não perdiam há mais de um mês.

O Celta permanece com 11 pontos em 10º na tabela, podendo perder ainda duas posições até o final da rodada. Na próximo domingo (29), enfrenta o Málaga fora de casa pela décima rodada. Já o Atlético recebe o Villarreal no sábado (28), em um duelo por vaga na Uefa Champions League. Com 19 pontos na terceira posição, torce para tropeço do Real para se manter entre os três primeiros.

Defesa segura, eficiência no ataque

O início de jogo foi todo da equipe da casa, que controlava bem o meio-campo e sabia administrar o Atlético, que se fechava bem, não cedendo muitos espaços. Mas com insistência, o Celta conseguia criar alguma chances e finalizava bem. Aos 18, Sergi Gómez aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais que a zaga e cabeceou por cima de Oblak, que conseguiu voltar e espalmar pra fora.

A partir dos 25 minutos, os colcheneros resolveram sair mais para o ataque, equilibrando um pouco mais o jogo. Aos 28', Antoine Griezmann finalizou de fora da área, a bola entraria no cantinho, mas Sergio Alvarez conseguiu chegar nela e espalmar pra escanteio. Na cobrança, a zaga rebateu mal e Kevin Gameiro bateu de virada para abrir o placar.

Gameiro comemora o seu gol | Foto: fotopress/Getty Images

E o jogo permaneceu muito disputado no meio-campo até os minutos finais, quando o Celta tentou uma pressão. Aos 44' Wass arriscou de fora da área e Oblak caiu pra defender com tranquilidade. Logo depois, em jogada pela direita, a zaga do Atlético conseguiu aparecer bem, não deixando os atacantes finalizarem mesmo após o bate rebate.

Estilo de jogo aplicado para conquistar a vitória

Na volta para o segundo tempo o Celta mostrava mais ímpeto para buscar o empateo, aos 52' Aspas aproveitou bola rebatida e pegou de primeira da meia-lua, Oblak pulou no canto para espalmar, fazendo bela defesa. Seis minutos depois, Gabi derrubou Wass na entrada da área, Aspas bateu com capricho, a bola bateu no travessão e foi pra fora.

Novamente o Atleti deixava clara a sua proposta de jogo de se defender e sair no contra-ataque, o que dava a chance da equipe galega dominar as ações ofensivas. Mesmo na defensiva, aos 72' o Atleti ainda desperdiçou uma grande oportunidade com Griezmann, que aproveitou cruzamento de Saúl e livre cabeceou pra fora. Maxi Gómez também teve grande chance, chegou a dominar e finalizar dentro da área, mas Godín apreceu bem para travar o chute e colocar pra escanteio.

Jogo muito brigado no Balaídos | Foto: fotopress/Getty Images

O técnico Juan Carlos Unzue ainda fez algumas alterações, Guidetti e Emre Mor entraram para tentar dar mais mobilidade ao ataque, mas o time demorou a se adaptar à nova formação. Com isso, o Atlético conseguiu equilibrar um pouco mais a partida. Até que Mor começou a aparecer pela esquerda, em uma das jogadas, passou por Thomas e cruzou para Maxi Gómez, que cabeceou por cima do gol.

A resposta veio com Gaitán, que passou por dois zagueiros e cruzou, mas a bola cruzou toda a área e ninguém apareceu para finalizar. No final, o Celta tentou imprimir uma pressão, Guidetti quase marcou de calcanhar após cruzamento que a zaga não conseguiu cortar, mas assim ficou o resultado. O Atleti conseguiu aplicar a tática conhecida de Simeone, segurando o Celta e conquistando três pontos importantes na briga por vaga na UCL.