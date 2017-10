Simeone valoriza difícil vitória ante Celta fora de casa: "Muito importante"

Foto: Miguel Riopa/AFP/Getty Images

Nesse domingo (22), o Atlético de Madrid foi ao Balaídos encarar o Celta pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. Apesar do ambiente sempre hostil na Galícia, o time colchonero foi capaz de triunfar por 1 a 0, gol de Gameiro. Com o resultado, o Atleti segue bem e no quarto lugar da competição com 19 pontos, enquanto o Celta tem 11 no 10º lugar.

Após o enfrentamento, o técnico Diego Simeone falou sobre o retorno e o gol anotado por Gameiro, importância da vitória e o sofrimento no fim da partida: "A vitória foi muito importante, porque era necessária e nos deixa num bom momento", falou sobre os números da equipe. Estamos felizes com o gol do Gameiro, ele trabalha todos os dias e vamos esperar ver sobre o futuro", ressaltando a importância do tento do francês na partida".

"Demorou muito tempo para confirmarmos a vitória, é por isso que nós trabalhamos como trabalhamos, o importante é que provamos saber sofrer, não importa se devemos recuar para segurar um resultado, tivemos chances como com Griezmann, dar a posse de bola para o rival (jogando mais atrás), tivemos oportunidades e enfrentamos uma equipe que estava marcando gols em todos os jogos, por isso consideramos que a vitória foi boa", falou sobre o jogo.

"Foi difícil ficar com a bola e fazer as jogadas quando chegamos ao ataque, mas eles tiveram a sua estratégia e fizeram um grande segundo tempo com mais intensidade que no primeiro tempo. No fim conseguimos mais uma vitória, a sexta em nove jogos".

"Esperamos que isso nos ajude (a vitória) diante do que está por vir, é uma semana complexa em que buscaremos alternativas para ser o melhor possível. Precisávamos dessa vitória, há equipes que conseguem isso (vencer não jogando bem) e hoje o Atlético conseguiu".