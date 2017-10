CR7 confirma favoritismo e é eleito melhor jogador do mundo pela quinta vez

Foto: Divulgação/Fifa

O que era esperado, se confirmou. Nesta segunda-feira (23), a Fifa anunciou os vencedores para os prêmios de melhores do ano no Fifa The Best. Dentre as premiações, o mais esperado era, claramente, o de melhor jogador do mundo, e não deu outra. Cristiano Ronaldo bateu Lionel Messi e Neymar para chegar ao seu quinto prêmio, igualando o argentino do Barcelona como os maiores vencedores. Além disso, foi o segundo ano consecutivo que o português leva o prêmio.

O ano de CR7 foi surreal, principalmente no terço final da temporada passada, quando o atacante do Real Madrid foi incrivelmente decisivo nas campanhas do título do Campeonato Espanhol e, principalmente, do bicampeonato da Uefa Champions League, marcando absurdos dez gols das quartas de finais para frente, contra Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Juventus.

Além disso, ele também figurou a seleção do ano, que teve um grande domínio do Real Madrid, atual bicampeão da Champions League. Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric e, claro, Cristiano Ronaldo foram os jogadores merengues na seleção.

Confira outros vencedores na premiação

Seleção do ano: Gianluigi Buffon; Daniel Alves, Sergio Ramos. Leonardo Bonucci e Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Andrés Iniesta; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Melhor jogadora: Lieke Martens - Holanda/Barcelona.

Melhor treinador(a) de futebol feminino: Sarina Weigman - Holanda.

Melhor treinador: Zinédine Zidane - Real Madrid.

Melhor goleiro: Gianluigi Buffon - Itália/Juventus.

Prêmio Puskás (Gol mais bonito): Olivier Giroud - Arsenal. Confira o golaço abaixo.