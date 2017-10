Valencia decide nos minutos finais e supera Zaragoza pela ida da Copa do Rei

Nesta terça-feira (24), o Valencia visitou e venceu com tranquilidade o Zaragoza pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Rei. Jogando com segurança e dominando desde o início, os morcegos, que jogaram uma equipe reserva e vivem ótima fase, venceram por 2 a 0, com gols de Rodrigo Moreno e Parejo, de pênalti.

A partida de volta só será realizada no fim de novembro, mais exatamente no dia 29. O Valencia pode perder por até um gol de diferença em casa que fica com a vaga.

O Valencia, que vive uma fase espetacular, foi melhor desde o início de jogo no estádio de La Romareda. Com uma equipe reserva, os morcegos pressionavam desde o princípio, imprimindo um bom volume de jogo, enquanto os donos da casa tinham bastante dificuldade de criar algo, já que não ficavam com a bola.

Mesmo com um alto volume de jogo, o Valencia não criava tanto. Só no final da primeira etapa os visitantes quase marcaram, quando Orellana arriscou ótimo chute e obrigou Raton a fazer boa defesa. Tirando isso, nenhuma chance de tanto perigo criada na primeira etapa.

O segundo tempo foi um pouco mais complicado para o Valencia, que tinha dificuldade para atacar. Porém, nos dez minutos finais, o jogo foi decidido. Aos 35', Parejo cobrou escanteio curto com Orellana, que devolveu para o camisa 10, que cruzou e Rodrigo Moreno, que vive grande fase, cabeceou na pequena área para abrir o placar: 1 a 0 Valencia.

E quando a partida se encaminhava para terminar com o placar mínimo a favor dos visitantes, tudo ficou mais tranquilo, quando Nacho Gil invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Delmás: pênalti para o Valencia. O capitão Dani Parejo foi para a cobrança e fechou a conta em La Romareda: 2 a 0 Valencia.