Com Ganso de titular, Sevilla passa fácil pelo Cartagena e abre grande vantagem na Copa do Rei

Nesta terça-feira (24), o Sevilla visitou o Cartagena pela terceira fase da Copa do Rei. O time da Andaluzia se saiu muito bem ganhando por 3 a 0, com tentos de Sarabia, Joaquín Correa e Muriel. Paulo Henrique Ganso foi titular e "ajudou" seus companheiros com duas assistências.

Ganso em ação | Foto: Divulgação/La Liga

Agora, com a vitória, o time de Eduardo Berizzo pode perder por até dois tentos no jogo de volta, em casa, e, assim, mesmo avançar para a próxima fase da competição. A vitória ajuda a arrefecer o momento que é bem complicado para o time que vinha sofrendo com grandes goleadas e dúvidas sobre o relacionamento do elenco.

O jogo começou bem lento, com o time do Sevilla tendo dificuldades para criar jogadas. Aos 13' veio a primeira chance dos visitantes, com chute de Correa de fora da área, forçando boa defesa de Marcos, que mandou para escanteio. Com 25' o placar foi aberto por parte do Sevilla, quando Sarabia aproveitou a jogada de Ben Yedder e bateu por cima do goleiro para fazer 1 a 0.

Dez minutos depois veio a dobra da vantagem no marcador, com a participação de Paulo Henrique Ganso, que deu um toque de calcanhar, deixando Correa livre para marcar o segundo tento do jogo. Após isso a partida foi bem tranquila e sem chances para os locais que viram o placar no intervalo em 2 a 0 Sevilla.

Na volta para o segundo tempo, logo aos seis minutos a vantagem visitante foi dilatada e após mais um passe de Paulo Henrique Ganso que deixou Muriel livre em profundidade para tocar no canto do arqueiro rival para fazer 3 a 0. Aos nove minutos uma bela trama ofensiva chegou até Muriel que se esticou para completar pro gol porém o chute foi defendido por Marcos.

Nos 30 minutos finais de partida, o jogo seguiu com amplo domínio sevillista que praticamente só administrou a já boa vantagem conseguida no marcador e jogando em ritmo de treino e também não permitindo oportunidades ao time da casa que teve de aceitar o resultado negativo.