Carvajal se recupera de problema cardíaco e inicia processo de retorno aos gramados

Espanhol deve retornar aos gramados em breve

Ótimas notícias marcaram esta quinta-feira (26) ao Real Madrid. O lateral Dani Carvajal confirmou, via Twitter, que se recuperou de uma infecção no pericárdio sofrido no final de setembro, logo após a partida contra o Borussia Dortmund pela Uefa Champions League: "Obrigado a todos pelo apoio, feliz de voltar a treinar... retorno em breve".

Além disso, o próprio técnico do clube merengue, Zinédine Zidane, garantiu que o atleta está bem e que já está se exercitando normalmente: "Dani [Carvajal] está bem e o resultado dos testes são ótimas notícias. Ele já andou na bicicleta hoje [quarta], e, enquanto ele estiver saudável, há um processo de recuperação que ele terá de fazer, e veremos como ele se sairá", afirmou o francês.

O jogador de 25 anos, oriundo da base do Real Madrid e titular absoluto no time de Zizou, já iniciou, como confirmado pelo treinador, exercícios para retornar aos gramados. Ainda não foi confirmado uma expectativa de data para seu retorno, mas Achraf Hakimi, marroquino de 18 anos, vem mostrando bastante personalidade na titulares merengue.

Vale lembrar o feito incrível conseguido por Carvajal, já que a infecção do pericárdio, conhecida como pericardite, afetou a membrana que engloba o coração, ou seja, é uma doença incrivelmente rara e difícil de ser tratada, mas o lateral merengue conseguiu vencê-la.