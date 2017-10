Jogo Athletic Bilbao x Barcelona AO VIVO online no Campeonato Espanhol (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os lances ao vivo e em tempo real do confronto entre Athletic Bilbao x Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol 2017-18. Fique ligado!

O jogo entre Athletic Bilbao x Barcelona será comandado pelo árbitro José Luis Munuera Montero.

"O Athletic é um time perigoso e que sempre enfrenta de igual para igual. É uma equipe muito forte em San Mamés, não só agora, mas há muitos anos. Coloca muita intensidade no jogo, o público apoia muito e sabemos que não se entregam. O time sempre consegue chegar ao gol do adversário e tem um grande espírito, com os jogadores muito unidos e identificados com o clube. Para mim é um jogo especial, muitas coisas me unem ao Athletic, mas hoje sou um rival. O Athletic sempre tem dificuldades para embalar nas temporadas e se acostumar com as mudanças, ainda mais quando teve lesões importantes. Conforme a competição vai avançando, vai se superando e sempre termina bem", afirmou Valverde.

Na entrevista coletiva após o último treinamento antes do jogo, o técnico Ernesto Valverde falou sobre o adversário e sobre o retorno ao país basco, onde fez história como atleta e jogador do Athletic Bilbao.

Seis são os jogadores do elenco catalão que são consideradas baixas por ordem física e estão fora do confronto desta tarde. O lateral-direito Aleix Vidal, o zagueiro Vermaelen, os meias Iniesta, Arda Turan e Rafinha, além do atacante Ousmane Dembélé, seguem no departamento médico.

Por outro lado, o Barcelona segue invicto no Campeonato Espanhol. Mesmo sem os 100% de aproveitamento que tanto orgulhava, o fato de chegar na décima rodada disparado na ponta da tabela com 25 pontos, quatro à frente do Valencia, segundo colocado, faz com que haja exaltação pelo melhor início de Liga em toda a sua história.

"Isso não me afeta. É justo reconhecer os quatro anos que ele esteve aqui, é um cara honesto. Vemos os outros de trás. Não melhoramos e devemos aceitar. Não tenho medo de nada, acho que vai haver uma ótima atmosfera e espetáculo e tudo será de acordo com que é um Athletic x Barcelona. Isso me ajuda e me motiva um pouco mais. Depois e alguns jogos que não foram bons, podemos levantar as cabeças. É um desafio complicado, uma partida difícil e intensa", pontuou Ziganda.

Em entrevista coletiva, Ziganda falou sobre as comparações com Ernesto Valverde, treinador que deixou o Bilbao para treinar o Barcelona nesta temporada, e sobre o momento ruim que a equipe vive na parte inicial da temporada.

O técnico do Bilbao, José Ángel Ziganda, o "Kuko", não revelou a equipe que deve ser escalada como titular, mas deve seguir o esquema tático 4-2-3-1, com a parte ofensiva por Iñaki Williams, Raúl García e Iñigo Córdoba, com o veterano artilheiro Aritz Aduriz como referência ofensiva.

Não entram em campo pela equipe os defensores Balenziaga e Yeray, além do meia Óscar de Marcos e do atacante Iker Muniain. Todos estão lesionados e são desfalques por questões físicas.

O Athletic Bilbao começou mal a temporada. Com um time recheado de jogadores bascos de muita qualidade, a equipe somou apenas 11 pontos e está na 11ª colocação. O duelo contra o Barcelona é visto como o ponto de partida para uma reação na tabela que tem como missão colocar o time na zona de classificação às competições europeias. No último jogo pela Liga, os bascos perderam para o Leganés por 1 a 0.