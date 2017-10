Atlético de Madrid domina, mas fica apenas na igualdade com Villarreal em casa

Não foi uma noite tão agradável para o torcedor do Atlético de Madrid. Neste sábado (28), a equipe colchonera recebeu o Villarreal pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18 e ficou apenas no empate por 1 a 1. Angel Correa abriu o placar para a equipe da capital, mas Bacca deixou tudo igual na parte derradeira do confronto.

Com este resultado, o Atlético permanece na quarta colocação, agora com 20 pontos, enquanto o Villarreal subiu uma posição, pulando para quinto, com 17 pontos. Ambos os times retornam a campo no meio de semana. Na terça-feira (31), às 17h45 (de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Qarabag pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Na quinta-feira (2), o Villarreal visita o Slavia Praga, às 16h (de Brasília).

O Atlético foi muito mais incisivo e participativo no campo de ataque desde o início do confronto, tanto que a primeira boa chance veio em dose dupla. Primeiro foi a vez de Angel Correa, que finalizou, mas Mariano Barbosa defendeu. Na continuação do lance, Gameiro mandou por cima do gol.

O Villarreal tinha dificuldade para chegar, e quando conseguia rondar a área colchonera, não finaliza a jogada. Por outro lado, os donos da casa seguiam atacando, e tiveram boas chances com Saúl e Griezmann, mas ambas sem sucesso e o primeiro tempo terminou no empate.

A partida permaneceu na mesma pegada. Porém, na primeira grande chance que teve na segunda etapa, os colchoneros marcaram, e em grande estilo, quando Filipe Luis desceu pela esquerda, passou para Griezmann, que deu um lindo lançamento de primeira para Angel Correa, que dominou na área já cortando Jaume Costa e, mesmo com pouco ângulo, finalizou entre Mariano Barbosa e a trave: 1 a 0 Atlético de Madrid.

Com a vantagem, o Atléti fez seu jogo, se fechando bem e saindo nos contra-ataques para matar o jogo de vez. Porém, o Villarreal conseguiu chegar ao empate, e em uma jogada que o Atlético não está acostumado a falhar, quando Samu Castillejo cobrou escanteio da direita e Bacca subiu mais que Godín para marcar de cabeça e deixar tudo igual no Wanda Metropolitano: 1 a 1.