Diante do Alavés, Valencia conquista sexta vitória seguida e se aproxima da liderança

INCIDENCIAS: Partida disputada na manhã deste sábado (28), no Estádio Mendizorrotza, pela décima rodada do Campeonato Espanhol 2017-18

O Valencia segue em excelente fase. Diferente das temporadas anteriores, onde amargou sequência negativa, o time nada em outros mares, mais tranquilos e volta a brigar na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Espanhol depois de um bom tempo. Na manhã deste sábado (28), a equipe encarou o Alavés fora de casa, no Estádio Mendizorrotza, e venceu por 2 a 1. Simone Zaza e Rodrigo marcaram os gols valencianos, enquanto os bascos assinalaram seu tento com Alexis. O confronto foi válido pela décima rodada.

Com o resultado, os Morcegos permanecem na segunda colocação, com 24 pontos, e torce para um tropeço do Barcelona diante do Athletic Bilbao para ficar mais próximo de alcançar a liderança da Liga. Em contrapartida, os Azuis seguem em campanha ruim, na penúltima posição, com apenas três pontos ganhos em dez partidas.

As equipes voltam a entrar em campo no próximo fim de semana. O Valencia recebe o Leganés no Mestalla às 9 da manhã do sábado (4), enquanto o Alavés mede forças contra o Espanyol mais uma vez diante de sua torcida, às 14h30, em Mendizorrotza.

Simone Zaza, autor do primeiro gol do jogo (Foto: Divulgação|La Liga)

No começo do primeiro tempo, o Alavés tentou impor o mando de campo e criou melhores oportunidades. Na procura de estudar o adversário, tentar descobrir os erros do time da casa e atacar no momento certo, o Valencia adotou uma postura mais cautelosa. Mas o jogo foi movimentado. Os mandantes chegaram primeiro com Alfonso, que fez ótima jogada individual e arriscou, mas o goleiro brasileiro Neto defendeu. Na segunda tentativa dos bascos, Munir El Haddadi cobrou falta e assustou. Na primeira boa chance dos visitantes, o placar foi aberto. Aos 34 minutos, o brasileiro Andreas Pereira deu passe para Simone Zaza e o atacante italiano finalizou de forma precisa, no ângulo direito, para abrir o placar.

O Alavés buscou a reação no segundo tempo. Munir El Haddadi cobrou escanteio e Alexis subiu mais alto que a defesa para igualar o marcador logo aos quatro minutos da etapa complementar. A partida ficou aberta. Motivados pelo empate, os donos da casa foram ao ataque em busca da virada, enquanto o Valencia não ficou no campo de defesa e procurou o campo ofensivo para retomar a vantagem adquirida na etapa inicial. As duas equipes levaram perigo em determinados lances, mas a bola parada foi decisiva. O zagueiro brasileiro Rodrigo Ely colocou a mão na pelota dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Rodrigo Moreno cobrou rasteiro no meio do gol e recolocou os valencianos à frente do placar aos 21 minutos. O Alavés tentou novo empate nos acréscimos, mas o melhor momento do Valencia prevaleceu.