Paulinho marca, Barcelona vence Athletic Bilbao e segue invicto

INCIDENCIAS: 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida realizada no estádio San Mamés.

Cada vez mais líder e ainda invicto. O Barcelona fez mais uma vítima na tarde deste sábado (28) ao vencer o Athletic Bilbao, em San Mamés, por 2 a 0, com gols de Messi e Paulinho, pela 10ª rodada da La Liga 2017/18. O goleiro Ter Stegen também se destacou na partida com grandes defesas.

Com a vitória sobre o Athletic Bilbao, o Barcelona agora tem 28 pontos e abriu quatro pontos de vantagem para o vice-líder, enquanto o Bilbao, ocupa a 11ª posição com apenas 11 pontos. Na próxima rodada, o Barça recebe o Sevilla, sábado (4), às 17h45 (de Brasília), no Camp Nou. Já o Bilbao visita o Celta de Vigo, em Balaídos, no domingo (5), às 13h15.

Barça sai na frente com gol de Messi

O primeiro tempo foi agitado e com muitas oportunidades para as duas equipes. O Athletic Bilbao aproveitou que jogava em casa para pressionar o Barcelona nos primeiros 20 minutos e deu certo. Foram pelo menos duas chances claras de gol, mas o goleiro Ter Stegen salvou os visitantes.

A primeira chance clara surgiu aos 17 minutos quando Iñaki Williams cruzou da direita e Aduriz cabeceou no chão, mas Ter Stegen defendeu. No minuto seguinte, aconteceu a melhor oportunidade do Athletic Bilbao no primeiro tempo. Aduriz recebeu bom passe de Córdoba, aproveitou a falha da defesa do Barcelona e chutou no canto esquerdo, mas o goleiro alemão salvou.

Depois da pressão inicial do Athletic Bilbao, o Barcelona começou a ter mais o controle do jogo. Por pouco Messi não abriu o placar aos 20 minutos com um gol de placa. O camisa 10 recebeu de Suárez no meio da área, driblou o goleiro Arrizabalaga na pequena área, mas a bola caiu no pé direito e o chute foi na trave.

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Após quase abrir o placar, o Barcelona passou a criar uma chance atrás da outra. Rakitic tentou de fora da área aos 23 minutos, mas parou no goleiro Arrizabalaga. Paulinho também tentou de longe aos 28, mas mandou à direita do gol. Aos 33, Suárez tabelou com Jordi Alba e tentou a finalização, mas mandou para fora.

De tanto insistir, o Barcelona abriu o placar aos 36 minutos. Jordi Alba foi lançado na linha de fundo pela esquerda e cruzou na medida para Messi, livre no meio da área, para abrir o placar e marcar o único gol do primeiro tempo. Na frente, por pouco o Barcelona não ampliou três minutos depois, mas o chute de Paulinho acertou a trave.

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Athletic Bilbao pressiona, mas Ter Stegen garante vitória do Barça

Assim como no primeiro tempo, o Athletic Bilbao começou a etapa final pressionando. Com apenas sete minutos, Raul García completou o cruzamento da direita e acertou o travessão. Animado, o Bilbao levou perigo no minuto seguinte em chute de fora da área de Iturraspe, mas a bola foi para fora.

O Athletic Bilbao aproveitou a apatia do Barcelona no início do segundo tempo e tentava o empate a todo custo. Aos 19 minutos, Iturraspe cruzou da direita, a zaga do Barça afastou mal, mas Iñaki Williams não aproveitou o rebote e finalizou fraco para defesa de Ter Stegen. O goleiro alemão voltou a ser fundamental aos 40 minutos em novo duelo particular contra Aduriz, salvando outro cabeceio perigoso do atacante.

O tempo se aproximava do fim e o Athletic Bilbao foi tentar buscar o empate no desespero e bagunçou a casa. Em contragolpe nos acréscimos, Messi abriu com Suárez na esquerda e o camisa 9 buscou o canto, mas Arrizabalaga defendeu e deu rebote nos pés de Paulinho que teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e fechar o placar.