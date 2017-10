Simeone lamenta sequência de empates do Atlético: "Estão nos faltando os gols"

Foto: Divulgação/La Liga

Neste sábado (28), o Atlético de Madrid recebeu o Villarreal pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Wanda Metropolitano. Num momento em que as coisas parecem difíceis, os colchoneros ficaram no empate em casa por 1 a 1, com tentos de Ángel Correa para os locais e Bacca na parte final da partida, deixando tudo igual.

Depois da partida, o técnico Diego Simeone falou sobre a sequência ruim de jogos e atuações de seu time, tentando minimizar o mau momento e reconhecendo os bons momento da equipe ao longo dos jogos.

"Dos últimos jogos, este foi o melhor, intensidade e desempenho da equipe com jogadores como: Correa, Gabi, Thomas, Savic. Tivemos oportunidades para vencer esta partida, eu continuo acreditando que podemos conseguir coisas boas e seguindo nesse caminho, vamos encontrar os resultados que buscamos", disse o técnico Simeone.

"Com Angel nós trabalhamos muito, Thomas também apareceu bem no jogo, Correa marcou um grande gol, ele está crescendo e espero que ele não pare de marcar", disse sobre as apostas na equipe. "Nos faltaram os gols", disse o técnico sobre a sequência de empates da equipe.

Falando sobre uma possível queda física após abrir vantagem no placar, o técnico colchonero minimizou o fato: "Não, absolutamente não. O jogo foi bem conduzido contra o Villarreal, atacamos e conseguimos chances no meio campo, poderíamos ter matado o jogo com Gameiro e o goleiro fez uma boa defesa, isso é o que eu quero ver de positivo ou negativo, eu olho para jogar bem e se continuarmos assim, melhores resultados virão", completou.

Com isso, o Atlético de Madrid segue em sua sequência ruim de resultados, com cinco igualdades nas últimas seis partidas e não consegue avançar em nenhuma das competições que está disputando neste momento, com questionamentos em especial na parte ofensiva do jogo.