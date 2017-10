Valverde destaca vitória do Barça e exalta Messi: “É uma sorte ter o melhor jogador do mundo”

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Após a vitória do Barcelona contra o Athletic Bilbao jogando no San Mamés, o técnico Ernesto Valverde destacou a vitória do clube jogando fora de casa e em um campo tão complicado. Com gols de Messi e Paulinho, o Barcelona derrotou o Bilbao por 2 a 0 no reencontro do comandante Valverde contra a sua ex-equipe que ele dirigiu até a temporada passada.

Na entrevista coletiva de Valverde, o treinador falou sobre jogar contra a equipe que ele treinou até 2016/17 e resumiu em poucas palavras a sensação na partida. “Foi mais estranho do que eu imaginava”, disse o técnico. Valverde nunca havia vencido uma partida contra o Athletic Bilbao jogando no San Mamés.

Já falando sobre a partida, o treinador destacou a dificuldade que é enfrentar o Bilbao no seu estádio. Valverde afirmou que para ganhar no San Mamés é preciso sofrer, e foi isso que o Barcelona fez na partida. Porém o técnico elogiou a atuação da sua equipe, mas admitiu que faltou um pouco mais de ritmo da sua equipe.

“Para ganhar aqui, você tem que sofrer. Essa é a Lei de San Mamés. Nós estivemos melhores no primeiro tempo, quando passávamos a linha do meio-campo, criávamos perigo. O Athletic apertou muito no segundo tempo, perdemos algumas bolas na saída e, como o Athletic estava sempre rondando nossa área, tiveram ocasiões. Nos faltou um pouco mais de ritmo”, destacou o treinador.

Devido a pressão que o Bilbao deu no Barcelona, principalmente no segundo tempo, e também as chances de gols que o adversário criava, era de se esperar que Valverde fizesse substituições na segunda etapa para garantir a vitória, porém o técnico surpreendeu a todos ao fazer uma única mudança e apenas aos 83min de jogo.

Colocando o lateral Semedo no lugar de André Gomes só aos 83min de partida, o técnico liberou Sergi Roberto para jogar no meio campo e colocou Semedo na lateral direita. Para explicar a decisão de fazer apenas uma mudança na equipe, Valverde resumiu: “Eu tinha, dentro de campo, a equipe ideal para defender a nossa estratégia”, explicou Valverde.

Na sua entrevista, Valverde também destacou a atuação de Lionel Messi, que foi o melhor jogador do Barcelona na partida e liderou a equipe para a nona vitória na competição. Sobre Messi, Valverde exaltou o camisa 10 blaugrana: “Messi é um jogador incrível, com capacidade técnica que desequilibra em uma jogada. É uma sorte ter o melhor jogador do mundo com a gente”, finalizou o treinador.

Além de Valverde, outro a dar entrevista após a partida foi o volante Sergio Busquets. Para o camisa 5 do time catalão grande parte da vitória se deve ao goleiro Ter Stegen que salvou a equipe em muitos momentos na partida.

“Ele está em um nível muito alto. Grande parte da vitória é dele, porque foi providencial em todo o jogo, e principalmente nesses momentos: o primeiro com o 0 a 0, e depois com o 1 a 0 nos minutos finais, que eles estavam perto do empate”, comentou Busquets.

Deixando de lado os elogios a Ter Stegen, Busquets também analisou a partida e ressaltou que o Bilbao teve grandes chances para empatar a partida, mas assim como disse o técnico, a equipe soube sofrer e conseguiu garantir mais uma vitória. O volante do Barça também destacou o grande início de temporada da equipe.

“No segundo tempo eles tiveram chances de empatar, mas soubemos sofrer e no final ficamos com o 2 a 0. Ganhar aqui não é nada fácil, ainda que eles não estejam em seu melhor momento. O nosso início de campeonato é espetacular, isso é evidente”, encerrou Busquets.

O Barcelona volta a campo agora já na terça-feira (31), onde enfrenta o Olympiacos pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. A partida contra os gregos será o estádio Karaiskakis, na Grécia, às 17h45. Pelo campeonato espanhol o Barcelona jogará só no próximo sábado, às 17h45, onde recebe o Sevilla no Camp Nou.