Com pênalti polêmico, Getafe vence Real Sociedad de virada

Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, o Getafe recebeu a Real Sociedad no Coliseum Alfonso Perez em Madri e apesar de ter saído atrás no placar, conseguiu uma importante virada, vencendo pelo placar de 2 a 1 e alcançando a 10ª colocação, com dois pontos a menos que a própria Real Sociedad que tem 14 pontos e é a nona colocada.

O Getafe volta a campo na próxima sexta feira (3) diante do Bétis, em Sevilla. Já a Real Sociedad jogará diante do ameaçado Eibar, no domingo (5), mas antes, receberá no Anoeta na quinta feira (2) o Vardar, em confronto válido pela Uefa Europa League. Na ida na Macedônia, goleada pelo placar de 6 a 0.

Com a presença de um ilustre espectador, Julen Lopetegui, treinador da seleção da Espanha, o Getafe sofreu um balde de água fria logo aos cinco minutos, com o gol de Oyarzabal. O time da casa pressionava, mas não conseguia furar o bloqueio defensivo da equipe basca, que segurava o bom placar jogando fora de seus domínios. A partida foi para o intervalo com o 1 a 0 para os visitantes e assim, a equipe de Pepe Bordalás precisava reagir na segunda etapa.

O Getafe voltou mais eficiente no segundo tempo. As substituições ao decorrer da segunda parte do jogo fizeram efeito e o time madrilenho obrigava boas intervenções do goleiro argentino Rulli, mas aos 32, Ángel Rodriguez, um dos destaques da partida recebeu passe de Portillo e empatou a partida. O empate inflou o time da casa, que quase marcou o gol da virada dois minutos depois com Molina.

Aos 39, Ángel sofreu um questionável pênalti, que fora convertido por Molina, virando a partida em Madri. Ao fim da partida, Bordalás agradeceu a torcida e o empenho dos jogadores durante os noventa minutos, afirmando que "nosso time tem metas na Liga