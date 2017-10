Girona joga melhor, vira sobre Real Madrid e agrava situação merengue no Espanhol

INCIDENCIAS: 10ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio municipal de montilivi, na Catalunha

Simplesmente histórico. Neste domingo (29), o Girona recebeu e saiu vitorioso diante do todo poderoso Real Madrid pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Os merengues até saíram na frente com Isco, mas viram um aguerrido Girona virar com Stuani e Portu, conquistando sua primeira vitória na história contra a equipe blanca.

Com este resultado, os merengues permanecem na terceira colocação com 20 pontos, continuando a oito pontos do líder e rival Barcelona. O Girona, por outro lado, chegou aos 12 pontos, subindo para a 11ª colocação.

O Real Madrid já retorna a campo no meio de semana. Na quarta-feira (1º), às 17h45 (de Brasília), os merengues visitam o Tottenham pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Pela Liga, os atuais campeões recebem o Las Palmas, no domingo (5), às 17h45 (de Brasília). O Girona, por outro lado, visita o Levante, também no domingo, só que às 9h (de Brasília).

Girona coloca duas bolas na trave, mas Isco deixa Madrid na frente

Momento do gol de Isco | Foto: Alex Caparros/Getty Images

Completamente fechado, jogando com uma linha de cinco defensores, o Girona se defendia bem no início de jogo, não dando muitos espaços aos visitantes. O Real Madrid trocava, como sempre, vários e vários passes, tentando quebrar as linhas, mas a compactação da equipe catalã era muito bem feita.

Porém, no primeiro grande momento do jogo, a rede balançou. E tudo começou após cruzamento de Maffeo, que cruzou, Casilla saiu mal e a bola foi na trave. O "problema" para os donos da casa foi a sequência da jogada, quando o Real Madrid puxou contra-ataque, a bola chegou em Cristiano Ronaldo, que dominou na entrada da área, finalizou, Bounou espalmou, só que no pé de Isco, que, oportunista, aproveitou a sobra e abriu o placar no estádo Municipal de Montilivi: 1 a 0 Real Madrid.

Após o gol, o Real Madrid, por conta da necessidade dos catalães de saírem mais para o jogo, conseguiram encontrar mais espaço. Mas, mesmo assim, quem jogava melhor e tinha as melhores chances eram os donos da casa, que colocaram outra bola na trave, quando Aday Benítez cruzou, Portu se antecipou a Varane, cabeceou de costas e a bola foi no outro poste de Casilla. Mesmo tentando e tendo mais volume de jogo, o primeiro tempo terminou com a vitória merengue.

Donos da casa fazem dois gols em quatro minutos e garantem vitória histórica

Stuani comemorando seu gol | Foto: Divulgação/La Liga

O segundo tempo começou e a panorâmica não mudou, já que o Girona seguia melhor na partida. Porém, foi o Real Madrid que teve a primeira boa chegada, quando Isco tabelou com Modric, cruzou, a zaga afastou parcialmente e Benzema tentou de chaleira, mas Bounou e Aday Benítez salvaram em cima da linha.

Só que depois disso, começou a remontada catalã. Após cobrança de lateral, Pere Pons recebeu no meio, fez grande jogada individual, tentou seguir com a bola, mas a bola bateu em Nacho. Para sorte dele, a redonda acabou sobrando para Stuani, que deu bonito drible em Nacho e finalizou na saída de Casilla: 1 a 1.

E com o estádio fervendo, os donos da casa conseguiram a virada pouco tempo depois. Após chute de Stuani, Casilla defendeu, mas a bola sobrou para Pere Pons na área, que chutou cruzado e Portu, de letra e em posição duvidosa, completou para o gol e virou a partida: 2 a 1 Girona.

Após a virada, os donos da casa se fecharam completamente, vendo que não tinha porque continuar com uma intensidade tão grande. O Real Madrid não conseguia chegar, era um time sem criatividade e ideias. E, o que era bem difícil de acontecer, aconteceu: o debutante Girona venceu o Real Madrid e garantiu um importantíssimo resultado.