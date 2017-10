Ainda lesionados, Bale e Navas desfalcam Real Madrid diante do Tottenham

Nesta quarta-feira (1) o Real Madrid tem um difícil confronto diante do Tottenham em Londres, pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League e ainda não poderá contar com dois dos seus principais jogadores.

Gareth Bale vem treinando separado do restante do grupo para se recuperar de sua lesão da panturrilha, mas ainda não tem condições de jogo. Era esperado que o galês estivesse no banco de reservas mas, como não participou das atividades coletivas, sequer viajará para a Inglaterra.

Já o goleiro Navas, que chegou a enfrentar o Tottenham na primeira partida em Madrid, voltou a sentir uma lesão na coxa que o incomoda desde o dia 7 desde mês e por isso vem sendo poupado.

Para o jogo, Isco deve assumir a vaga no meio-campo com Cristiano Ronaldo e Benzema fazendo a dupla de ataque. No gol, Kiko Casilla continua de titular como tem sido nos últimos jogos. Carvajal e Kovacic também desfalcam o time merengue.

Pelo lado dos Spurs, Lamela e Wanyama são os desfalques vetados pelo departamento médico. Harry Kane, principal estrela do time, é dúvida e vem fazendo um trabalho de recuperação para estar à disposição do técnico Maurício Pochettino. Real Madrid e Tottenham, ambos com 7 pontos, duelam pela liderança isolada do grupo H, que ainda conta com APOEL do Chipre e Borussia Dortmund da Alemanha com 1 ponto cada, já praticamente eliminados.

Bale, de quem ainda se espera muito no clube, vive uma situação complicada devido às lesões. Nesta temporada atuou em menos da metade das partidas do time até aqui e está constantemente no departamento médico. Com Isco e Asensio, substituitos imediatos, sempre fazendo apresentações de alto nível, a ausência do camisa 11 vem sendo suprida, mas basta uma partida ruim do time para que os questionamentos comecem.