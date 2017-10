Barcelona empata sem gols com Olympiacos e adia vaga às oitavas da UCL

Mesmo martelando bastante, o Barcelona não saiu do empate com o Olympiacos nesta terça-feira (31) pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. A equipe catalã batalhou bastante, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu furar o excelente bloqueio dos gregos.

Com este resultado e o empate entre Sporting e Juventus, o Barça segue na liderança com dez pontos, mas não garante vaga às oitavas nesta rodada. O Olympiacos somou seu primeiro ponto, mas segue na última colocação. As duas equipes retornam aos gramados da UCL no dia 22 de novembro. Os gregos vão até a capital portuguesa encarar o Sporting, enquanto os catalães visitam a Juventus. Ambos os jogos serão às 17h45 (horário de Brasília).

Chances para os dois lados, mas nada de gol

Fortounis foi a grande arma dos gregos | Foto: Louisa Gouliamaki/Getty Images

O início de jogo foi de muito estudo e, de certo modo, bem morno na Grécia. O Barcelona fazia seu jogo de muitos passes e volume de jogo bem alto, enquanto o Olympiacos se fechava atrás como podia e explorava as bolas longas, ligação direta, mas também sem sucesso.

A primeira grande chegada do jogo só aconteceu lá para os 20 minutos. Após cobrança de escanteio de Denis Suárez, Messi pegou de primeira, a bola desviou em Luis Suárez na pequena área e Proto fez uma defesa espetacular, quase que em dois tempos. A partida começou a ficar mais intensa e veloz depois da primeira boa investida do embate.

Só que após essa chance, o Olympiacos acordou e começou a chegar com bem mais tranquilidade que a equipe espanhola, principalmente em investidas com o atacante Fortounis, tanto que o atacante quase marcou quando finalizou de primeira na área, mas Ter Stegen estava atento e fez a defesa. Mesmo com as boas chegadas, nada de bola na rede nos primeiros 45 minutos.

Suárez lamenta chances perdidas | Foto: Louisa Gouliamaki/Getty Images

Esperava-se um Barcelona mais incisivo e objetivo na segunda etapa, diferente dos 45 minutos iniciais, mas não foi bem assim. Os visitantes até seguiam chegando bem, mas continuavam sem finalizar tanto, ainda mais com a boa marcação por parte dos donos da casa. Além disso, Fortounis seguia dando trabalho para os culés, quando o atacante cobrou falta e obrigou Ter Stegen a fazer boa defesa.

Depois disso, finalmente o Barça deu uma acordada na partida e começou a atacar bem mais. A primeira chegada veio após vacilo da defesa grega, que Suárez aproveitou, tocou para Messi na área, que finalizou de primeira, mas para fora. Depois foi a vez de Suárez, jogador que mais infernizava a zaga grega, receber na esquerda, chutar, a bola bater na defesa e ir para fora.

Já na parte final da partida, mais uma vez Suárez quase marcou, quando o uruguaio recebeu excelente passe em profundidade, saiu cara a cara com Proto, tentou de cobertura e a bola foi no travessão do Olympiacos. Nos acréscimos, Messi arriscou de fora da área, mas não era dia do argentino, nem do Barça, e, mesmo tentando bastante, os espanhóis não conseguiram furar o bloqueio grego e garantir a vaga às oitavas da competição.