Maradona revela ter recusado convite para trabalhar com Sampaoli no Sevilla

Foto: Glyn Kirk/Getty Images

Seguem as trocas de declarações públicas entre Jorge Sampaoli e Diego Armando Maradona. Dessa vez quem se manifestou foi o ex-técnico da Seleção Argentina, se pronunciando sobre o atual comandante da equipe albiceleste. Ele falou sobre a conturbada relação entre eles e sobre um convite que recebeu de Sampaoli para trabalhar com ele quando estava no Sevilla.

"Sampaoli me telefonou para me oferecer um papel na equipe técnica dele no Sevilla e trabalhar com ele", disse Maradona ao jornal Clarín, reproduzida também pelo espanhol AS. "Isso (a ligação) aconteceu quando eu estava assistindo a final da Copa Davis (no ano passado) quando recebi o telefonema", declarou.

"Mas o que acontece é que as pessoas são falsas e pensam que são maiores e mais importante do que realmente são e que não precisamos trabalhar com elas", disse o ex-jogador que sentiu um tom de desdém no convite feito a ele.

É sempre bom lembrar que Maradona já foi jogador do Sevilla, marcando oito tentos em 29 aparições pelo clube na temporada 1992/93. Apesar do pronunciamento, os representantes de Jorge Sampaoli negaram qualquer contato na época com Maradona.

A aquisição na época se daria justamente por conta da identificação de Maradona com o time sevillista. Entretanto, com o clima ruim entre os dois personagens, neste momento não se pode afirmar o quanto o atual contexto pode ter influenciado.

Apesar de tudo isso, agora sem a presença de Jorge Sampaoli no comando do time espanhol, parece ser menos importante o que aconteceu no passado e o quanto Maradona teria de fato influenciado no trabalho de seu compatriota que só durou uma temporada.

Também é bom ressaltar que Maradona não teve trabalhos em comissões técnicas no continente europeu, porém a experiência de Maradona nos tempos de jogador poderia ser útil no sentido de se adaptar a esse novo ambiente também para o técnico.