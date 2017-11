Sevilla bate Spartak em confronto direto e assume vice-liderança do Grupo E

O Sevilla garantiu um importantíssimo resultado nesta quarta-feira (1º). A equipe espanhola recebeu e venceu o Spartak Moscou-RUS em confronto direto por uma vaga nas oitavas de finais da Uefa Champions League. A equipe do Sul da Espanha foi superior durante todo o jogo e venceu por 2 a 1, com gols de Lenglet e Banega. Zé Luis, no final da partida, marcou para os russos.

Com este resultado, o Sevilla assumiu a vice-liderança do grupo com sete pontos, um a menos que o líder Liverpool e dois à frente do Spartak, terceiro colocado com cinco pontos.

Na próxima rodada, que será decisiva, mesmo que a penúltima, o Sevilla receberá o Liverpool, podendo, em tese, ir do céu ao inferno, dependendo do resultado não só do jogo dele, mas também do outro, onde o Spartak recebe o lanterna Maribor. Ambos os jogos serão no dia 21, mas com Spartak e Maribor duelando às 15h (horário de Brasília) e Sevilla e Liverpool às 17h45 (horário de Brasília).

Precisando urgentemente da vitória, o Sevilla começou bem melhor a partida no Ramon Sanchez Pizjuan, ficando mais tempo com a bola, além do alto volume de jogo. O Spartak, que havia enfiado cinco na Rússia, via o empate até como um bom resultado, pelas circunstâncias do confronto.

Só que a superioridade do Sevilla, somado a certa "falta de vontade" dos russos surtiu resultado, quando Banega cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro francês Lenglet subiu completamente livre para cabecear no canto e dar a vitória aos rojiblancos ao fim do primeiro tempo no sul da Espanha: 1 a 0 Sevilla.

Mesmo com a vantagem, os donos da casa voltaram mais ativos para a segunda etapa, tanto que com menos de 15 minutos chegaram ao segundo tento na partida, quando Banega recebeu na entrada da área, cortou para o pé esquerdo e acertou um belo chute, colocado, sem chance alguma para Selikhov: 2 a 0 Sevilla.

Sem ter o que perder, o Spartak finalmente acordou na partida e foi em busca do gol. Foi apenas nos 15 minutos finais que os russos conseguiram chegar à frente e marcar, quando Glushakov recebeu bom passe na área, finalizou, Rico defendeu e a bola sobrou para Zé Luis, que mandou para o gol, mas ficou nisso: 2 a 1 Sevilla.