CR7 analisa momento merengue e lamenta saída de peças importantes: "Hoje somos mais jovens"

Completamente irreconhecível: este foi o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (1°) em Londres. Pela fase de grupos da Uefa Champions League, a equipe merengue sucumbiu diante do Tottenham, e saiu derrotado por 3 a 1. Dele Alli, duas vezes, e Eriksen marcaram para o clube londrino em Wembley; Cristiano Ronaldo descontou.

Vivendo um momento pouco confortável na temporada, Ronaldo falou sobre o momento da equipe: "É ruim porque perdemos, e estamos acostumados a ganhar. É um resultado doído e devemos mudar as coisas, e tenho a certeza de que isso irá acontecer, isso é o principal. Temos muito tempo para evoluir e estou convencido que iremos melhorar", afirmou.

Na Liga, o Real está a oito pontos do líder e rival Barcelona

Visivelmente irritado a cada jogada errada do conjunto madridista, o gajo afirmou: "Isso é algo normal, quando estamos perdendo as coisas não acontecem como queremos. Foi um golpe muito duro ficar com três gols de desvantagem, por mais que eu ache que isso não refletiu o que foi visto em campo. Nossa atitude em campo foi correr, batalhar em campo como fizemos contra o Girona", ressaltou.

Sobre a oscilação da equipe nesta temporada, Cristiano optou por ressaltar a ausência de peças presentes no elenco anterior, campeão da UCL: "Os jogadores que chegaram possuem muito potencial. Pepe, Morata, James Rodríguez nos faziam mais fortes, os garotos que chegaram são mais jovens. Bale e Carvajal também nos fazem muita falta. O elenco completo é mais forte. Não é um plantel inferior ao da temporada passada, mas tem menos experiência", concluiu.

Os comandados de Zinedine Zidane voltam campo no próximo domingo (5), quando recebem no Santiago Bernabéu o Las Palmas. Pela competição europeia, o Real joga somente no dia 21, quando encara o Apoel, no Chipre.