Andreas Pereira explica grande momento do Valencia: "Somos um grupo unido"

A atual forma do Valencia como um dos poucos invictos do campeonato, ao lado de Atlético de Madrid e Barcelona, ocupando a segunda colocação com 24 pontos e surpreendendo a todos com um futebol vistoso e competitivo, é algo que há muito não se via pelos lados do estádio Mestalla.

Com isso, muitos se perguntam se só as mudanças no corpo técnico provocaram esse novo momento, mas ao que parece o grupo de jogadores também tem sua parcela de responsabilidade no bom futebol da equipe, pelo menos é o que garante o meia brasileiro Andreas Pereira.

"A chave é que somos um grupo muito unido, somos quase todos amigos. Tanto dentro quanto fora de campo, é muito difícil estar numa equipe com um ambiente tão bom quanto o nosso e com a colaboração do treinador, somos como uma família, nós damos a vida uns pelos outros em campo", disse sobre o quanto o ambiente nos vestiários é saudável.

"Nós sempre pensamos que podemos jogar e fazer algo melhor em campo para ganhar as partidas. Estamos muito felizes e entusiasmados e isso deve continuar, nós vamos encontrar adversários muito difíceis, devemos respeitar os rivais e continuar fazendo o mesmo que estamos fazendo, mas é difícil. É fácil chegar no topo, o difícil é manter-se jogando neste nível".

As declarações de Andreas são importantes, uma vez que o elenco valenciano, que mostrava qualidade individual nas últimas temporadas, tinha sérios problemas coletivos. Além disso, o que foi falado vem justamente de um jogador que aparentemente só está compondo o elenco e longe dos holofotes das principais estrelas da equipe, que no momento tem sido Gonçalo Guedes e Simone Zaza, formando assim uma importante sinergia no vestiário dos Ches.

Agora resta saber até quando a equipe irá se manter na perseguição ao Barcelona e o quanto a equipe conseguirá ser um intruso a frente da dupla de Madrid, ou até mesmo batalhar pelo título.