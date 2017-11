Real Sociedad passa fácil pelo Vardar e se aproxima de classificação na Europa League

A Real Sociedad recebeu o Vardar no estádio Anoeta, em San Sebastián, na tarde dessa quinta feira (2), pela quarta rodada do Grupo L da Uefa Europa League. Com gols de Juanmi, Bautista e De La Bella, o clube basco venceu por 3 a 0 e encaminhou sua classificação para a fase de dezesseis avos de final, já que chegou aos nove pontos na competição. O Vardar, por sua vez, segue como lanterna do grupo sem pontuar, dando adeus de vez ao campeonato.

No outro jogo do grupo, o Zenit visitou o Rosenborg e conseguiu um empate nos apagar das luzes: Bendtner abriu o placar de pênalti, e Kokorin, nos acréscimos, empatou a partida para os russos, que, com 10 pontos, garantiram classificação a próxima fase e só dependem de si mesmos para confirmarem a liderança do grupo. O clube norueguês, com 4 pontos, tem situação delicada e precisa vencer todas as suas partidas, além de torcer para que a Real Sociedad não pontue.

Os primeiros minutos em Anoeta foram bem abaixo do que se esperava - sobretudo da Real Sociedad, que não ameaçava a frágil equipe macedônia. O primeiro lance de perigo veio dos pés de Zurutuza aos 15 minutos e, aos 26, Juanmi até marcaria, mas estava em posição de impedimento. Cinco minutos depois, o mesmo jogador faria o primeiro gol da partida, que fora para o intervalo com o 1 a 0 para os donos da casa.

Na segunda etapa, a equipe basca voltou disposta a confirmar de vez a vitória. William José, apagado na partida, foi substituido por Jon Bautista. Aos 24, De la Bella marcou o segundo gol do jogo e seu segundo gol na temporada, ambos marcados na Europa League, já que havia feito o sexto gol da vitória no jogo de ida contra o Vardar. Aos 36, Bautista marcou o terceiro do jogo e selou a importante vitória da equipe da Real Sociedad.

O próximo compromisso da Real Sociedad pela Europa League será contra o Rosenborg, na Noruega. Para garantir a classificação, o time basco deve vencer ou empatar diante dos noruegueses na próxima rodada a ser disputada no dia 23 de novembro. O eliminado Vardar recebe o líder Zenit, que caso vença e a equipe não conquiste uma vitória, confirma a classificação como líder do grupo L.