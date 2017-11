Aduriz marca, Athletic Bilbao supera Östersund e vence primeira na Uefa Europa League

O Athletic Bilbao recebeu a equipe sueca do Östersund nessa quinta feira (2) nos San Mamés, pela quarta rodada do grupo J da Uefa Europa League, buscando sua primeira vitória na competição e que veio apenas no segundo tempo, com gol marcado por Aduriz. Com o resultado, o time basco chegou à marca dos cinco pontos e é o terceiro colocado da chave. Os suecos, mesmo com a derrota, são os líderes do grupo, com sete pontos.

No outro jogo do grupo, o Hertha venceu o Zorya por de 2 a 0 em Berlim, com dois gols de Selke e é o lanterna do grupo com 4 pontos, a equipe ucraniana, por sua vez, está com seis é a segunda colocada. É uma chave completamente aberta, onde todas as equipes ainda têm chances de classificação.

Diferentemente do confronto da ida, na Suécia, onde os donos da casa abusaram das chances perdidas e ficaram no empate por 2 a 2, foi o Athletic quem tomou a iniciativa nos minutos iniciais, buscando o resultado positivo para não se complicar na competição. A pressão vinha com jogadas pelas laterais do campo e nos escanteios. O Östersund sequer ameaçava a meta de Iago Herrerín, diferentemente do companheiro de posição Aly Keita. Aos 27 minutos, o goleiro sueco fez sua primeira grande defesa após chute de Williams. Aos 33, Aduriz recebeu cruzamento de Lekue e cabeceou para mais uma grande intervenção do arqueiro - destaque do primeiro tempo, evitando o gol do Athletic.

No segundo tempo, a pressão do time de Cuco Ziganda continuou e o gol só veio aos 25 minutos. Após confusão na área, depois de bola no travessão de Raul Garcia, Aduriz foi letal na cabeçada, vencendo Keita. Foi o vigésimo gol do centroavante em participações na Uefa Europa League e o segundo nessa edição da competição. Os visitantes esboçaram uma pressão, mas não obtiveram sucesso e ainda viram Unai Nuñez ser expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Pela próxima rodada, o Athletic joga novamente em casa diante do Hertha, em jogo onde ambos os times necessitam vencer para manter o sonho da classificação vivo, enquanto o Östersund recebe o Zorya na Suécia, dependendo apenas de uma vitória para garantir uma inédita classificação à fase de dezesseis avos de final em sua primeira participação na competição.